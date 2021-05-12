Який зв'язок між сексом і людським довголіттям - відповідь вчених

Який зв'язок між сексом і людським довголіттям / flickr.com/tony cliffton

Вчені з Іллінойського університету в Чикаго (США) знайшли зв'язок між довголіттям чоловіків і часом, які вони витрачають на секс. Про це повідомляє портал Московський комсомолець.

Згідно з їх дослідженням, інтим з ранку більше корисний для здоров'я. Фахівці провели опитування серед 2600 чоловіків у віці від 65 до 87 років і прийшли до висновку, що більшість з них, хто займається сексом не менше п'яти разів на місяць, займаються сексом вранці.

Причому 97% з них - чоловіки у віці від 80 до 87 років. Фізіологи пояснюють це тим, що ранковий секс більше корисний для загального стану чоловічого здоров'я, оскільки запобігає головний біль, нормалізує артеріальний тиск, а також попереджає серцево-судинні захворювання і захищає від неврозів.

На думку психолога і сексолога Олега Шевченка, такі корисні властивості сексу притаманні будь-якого часу доби, проте вранці вони ефективніше, оскільки ефект від статевої близькості можна порівняти з користю від ранкової гімнастики. У той час як вечірня зарядка для літніх людей може бути шкідливою і небезпечною.

Крім того, у чоловіків рівень тестостерону вище саме на початку дня, а потім поступово знижується. Разом з тим, говори Шевченко, ранковий секс корисний лише після повноцінного сну.

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