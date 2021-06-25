Які люди сильніше за інших схильні до депресії - відповідь вчених

Які люди сильніше за інших схильні до депресії / shannonb94 / flickr.com

Американські вчені визначили найбільш схильних до депресії людей. Своє дослідження вони опублікували на науковому порталі JAMA Psychiatry.

Біологи на основі генетичних баз даних та інформації про режим сну випробовуваних зробили висновок, що у "жайворонків", тобто тих, хто рано лягає і встає, ризик розвитку глибокої депресії на 23 відсотки нижче, ніж у інших.

Доктор Тілль Реннеберг, коментуючи висновки, зроблені групою американських вчених, в розмові з The New York Times зазначив, що "совам" ж часто доводиться порушувати свій режим для того, щоб вчасно встати на роботу. За словами експерта з хронобіології, це може сприяти розвитку депресії.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дослідники з Університету Сичуані, Каролінського інституту та Університету Ісландії з'ясували, як пов'язані депресія і важкий коронавірус.

До того в США склали перелік основних симптомів китайського коронавірусу COVID-19 і в якій послідовності вони проявляються у хворих пацієнтів.