УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Які люди сильніше за інших схильні до депресії - відповідь вчених

25 червня 2021, 04:23

Чергове дослідження на тему - хто з людей схильний до депресії сильніше за інших, чому і як склався-організувався-вийшов саме такий стан речей.

1212
Які люди сильніше за інших схильні до депресії / shannonb94 / flickr.com

Американські вчені визначили найбільш схильних до депресії людей. Своє дослідження вони опублікували на науковому порталі JAMA Psychiatry.

Біологи на основі генетичних баз даних та інформації про режим сну випробовуваних зробили висновок, що у "жайворонків", тобто тих, хто рано лягає і встає, ризик розвитку глибокої депресії на 23 відсотки нижче, ніж у інших.

Доктор Тілль Реннеберг, коментуючи висновки, зроблені групою американських вчених, в розмові з The New York Times зазначив, що "совам" ж часто доводиться порушувати свій режим для того, щоб вчасно встати на роботу. За словами експерта з хронобіології, це може сприяти розвитку депресії.

читайте такожЇжа проти депресії: які продукти допоможуть побороти пригнічений стан

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дослідники з Університету Сичуані, Каролінського інституту та Університету Ісландії з'ясували, як пов'язані депресія і важкий коронавірус.

До того в США склали перелік основних симптомів китайського коронавірусу COVID-19 і в якій послідовності вони проявляються у хворих пацієнтів.

вчені депресія коронавірус COVID-19
Зараз ви переглядаєте новину «Які люди сильніше за інших схильні до депресії - відповідь вчених». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дружина Діми Комарова Олександра Кучеренко спробувала себе у новій роліДружина Діми Комарова Олександра Кучеренко спробувала себе у новій ролі Росія пішла ва-банк: чому Кремль вдався до провокацій у Чорному моріРосія пішла ва-банк: чому Кремль вдався до провокацій у Чорному морі З Днем моряка – дивовижні привітання та листівкиЗ Днем моряка – дивовижні привітання та листівки Гороскоп на 22 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: захисний купол та любовні зміниГороскоп на 22 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: захисний купол та любовні зміни Як бути з "Мінськом"Як бути з "Мінськом"

Останні новини

03:02

Названо кращий напій для печінки

02:03

Гороскоп на завтра 27 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: загроза життю, "перевороти", жертви підступів Відео

01:37

У РФ пояснили, чому Путін шукатиме привід для зриву зустрічі із Зеленським Відео

00:51

Обстріл британського есмінця Defender: експерт пояснив мету Великої Британії Відео

00:47

Лікарі назвали 5 найкорисніших горіхів Відео

Реклама
00:19

Гороскоп на cьогодні 26 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: прорив в кар'єрі та остаточний розрив Відео

00:00

У МОЗ жорстко розкритикували медиків, які не допомогли підлітку після ДТП у Кривому Розі Відео

25 червня, п'ятниця
23:15

Слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть Відео

22:59

9 фраз, які не повинна говорити жінка після 40 років

22:55

"Зомбоящик обробляє росіян лайном": українська ведуча дала поради пропагандистам Росії Відео

22:52

Пекло на Рівненщині: вітер зривав банери, йшов град розміром із куряче яйце

21:43

Принц Гаррі терміново повернувся до Великобританії Відео

21:40

"Басту геть": в Києві проходить акція протесту під час концерту одіозного репера

21:10

У МЗС України відреагували на продовження ЄС санкцій проти Росії Відео

21:02

Названо дивовижні засоби захисту від комарів Відео

20:32

"Ціль для ракет": у РФ нахабно пригрозили Британії через кораблі біля Криму, згадавши Україну Відео

20:29

Літак Мрія в Британії "здув" паркан із глядачами Відео

20:19

Microsoft розповіла, які функції і додатки зникнуть з Windows 11 Відео

20:10

Названо найкорисніший хліб для організму Відео

20:09

Росія перестаралася в своїй улюбленій "грі в божевільного" Погляд

Реклама
20:05

МакЅим захворіла на коронавірус - стан співачки погіршується

19:43

У ВООЗ придумали, як впоратися з новими небезпечними мутаціями коронавірусу Відео

19:34

"Одного разу я стану мером": блогер викликав Кличка на баттл і отримав відповідь у віршах Відео

19:27

Що треба знати, щоб в будинку завжди були гроші і удача Відео

19:11

У PS Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 – з першою знижкою на Returnal Відео

19:10

США звинуватили РФ у блокуванні Азовського моря і заявили про підтримку України Відео

19:07

На столичних ринках заборонили продавати низку продуктів: що загрожує порушникам

19:02

"М'яч знову на боці Росії": в ОП прокоментували заяву Кремля з приводу зустрічі президентів Відео

18:31

Кидалася в бійку і погрожувала вбити сина: п'яна мати "забула" дитину в садку Відео

18:29

За Інтерв'ю з вампіром Енн Райс знімають новий серіал

18:25

"Біологічна загроза": вірусолог назвала головну небезпеку нового штаму COVID Відео

18:20

Смерчі замість тропіків: українців попередили про різку зміну погоди Відео

17:59

Так будуть виглядати Samsung Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3: якісні рендери

17:44

"С*икуни!": скандального блогера Коцабу "вмили" зеленкою в Івано-Франківську

17:42

Різко стало темно: на Львів налетіла аномальна буря, в місті армагеддон Фото Відео

17:38

"Зіграємо у звільненому Криму": в Україні їдко відповіли на пропозицію РФ про матч збірних Відео

17:25

Він поїхав, а вони залишилися: у Львові поїзд забув своїх пасажирів на вокзалі

17:13

Групові відеодзвінки стали доступні в Telegram в рамках свіжого оновлення

16:56

Відплата за Крим і Донбас: Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії Відео

16:56

Україна не є незалежною державою, вважають 40% громадян - опитування Відео

Реклама
16:49

Без туалетного паперу та сосиски на сніданок: All inclusive у Кирилівці за 2 тис. шокував українців Відео

16:48

Влад Дарвін вперше показав новонародженого сина

16:28

У Дніпрі чоловік з ножем прямо в магазині накинувся на свою співмешканку і її крихітну доньку Відео

16:24

В Україні змінили умови карантину через індійський штам Дельта Відео

16:18

Майже гола Alyona Alyona відростила бороду заради нової пародії

16:05

У Кривому Розі відмовилися госпіталізувати підлітка, у якого після ДТП зупинилося серце Відео

15:53

Стали відомі нові подробиці очікуваної гри за мотивами "Аватара" Відео

15:52

Що можна пити у спеку: смачні рецепти лимонаду Відео

15:40

Далматинці, сміттєвоз і відверті вбрання - Аліна Гросу випустила кліп Малинові губи Відео

15:35

Шукали одного - знайшли іншого: у Києві під час пошуків потопельника випадково врятували підлітка

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти