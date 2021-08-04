Які ранкові звички наближають смерть організму - відповідь вчених

Сніданок / ua.depositphotos.com

Вчені назвали чотири ранкові звички, які можуть наблизити смерть і розвинути важкі хвороби. Про це повідомляє портал МК.

Відмова від сніданку серйозно підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 87%. Крім того, відсутність сніданку позначається на вазі людини. Люди, які в ранкові години повноцінно харчувалися, спалювали майже в два рази більше калорій протягом доби.

Вживання кави до їжі може завдати серйозної шкоди організму. Як з'ясували медики, чорна кава, випита на голодний шлунок може вплинути на рівень глюкози в крові. До сніданку рекомендується випивати склянку теплої води, а каву вжити після прийому їжі.

Дослідники стверджують, що склянка випитого на сніданок соку, як і будь-яких інших солодких напоїв, підвищує ризик цукрового діабету на 16%. Краще замінити цей напій свіжими фруктами з великим вмістом клітковини. Також необхідно враховувати, що для тривалого насичення необхідно харчуватися продуктами з високим вмістом білків і правильних жирів.

Крім того, один шматочок бекону в день може збільшити ймовірність колоректального раку на 20%. Всього 25 грамів цього продукту можуть привести до появи пухлини в товстому кишечнику.

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