Яке спиртне дуже небезпечно для організму в спеку - відповідь експертів

Яке спиртне дуже небезпечно для організму в спеку / tmrdrgz /flickr.com/

Деякі люди вважають, що в вживанні спиртних напоїв жарким літом немає нічого небезпечного, але на ділі все інакше. Про це повідомляє портал РБК-Україна з посиланням на експертів.

Вони з'ясували, що міцні напої в поєднанні з енергетиками – смертельна бомба. На думку фахівців, які провели дослідження за участю більш ніж 8 тисяч чоловік, виявилося, що такі напої, як джин, самбука, текіла і горілка в поєднанні з енергетиками на спеці можуть бути особливо небезпечні для життя. Після їх вживання у людини збільшується серцебиття.

Далі, виходить підвищене навантаження на серце, викликаючи аномально високий тиск. Деякі речовини при змішуванні з алкоголем можуть навіть стати причиною інфарктів або серцевих нападів.

Експерти кажуть, що алкоголь зовсім не втамовує спрагу, а всього лише збільшує зневоднення організму, представляючи серйозну небезпеку для здоров'я будь-якої людини.

Вживання спиртного влітку збільшує навантаження на серце і судини, а в поєднанні з підвищеною температурою навколишнього середовища таке навантаження може спровокувати серйозні захворювання серцево-судинної системи, що може привести до серйозних наслідків для організму ‒ аж до інфаркту або інсульту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, вчені знайшли харчову добавку - "вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.