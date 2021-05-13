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Який симптом підвищує ризик смерті від COVID-19 - відповідь вчених

13 травня 2021, 02:12

Встановити те, який саме симптом багаторазово підвищує ризик смерті від китайського коронавірусу COVID-19 допомогло тривале дослідження вчених з США.

Коронавірус, симптоми
Який симптом підвищує ризик смерті від COVID-19 / Reuters

Ймовірність смерті у пацієнтів з COVID-19, у яких розвинулися неврологічні симптоми, багаторазово виростає. Про це заявили вчені з Піттсбурзького університету (США). Результати дослідження були опубліковані на порталі EurekAlert.

У дослідженні брали участь 3744 госпіталізованих дорослих пацієнта з COVID-19. При цьому у 82 відсотків спостерігалися неврологічні симптоми: головні болі, втрата смаку і нюху, а також гостра енцефалопатія (вражала майже половину пацієнтів), за якою слідувала кома (17 відсотків) або інсульт (6 відсотків).

Виявилося, що наявність раніше існуючого неврологічного стану будь — якого типу — від захворювань головного, спинного мозку і нервової системи до хронічної мігрені, деменції або хвороби Альцгеймера-є найсильнішим предиктором розвитку неврологічних ускладнень, які пов'язані з COVID-19, збільшуючи їх ризик в два рази. При цьому навіть такі "нешкідливі" неврологічні симптоми, як втрата смаку і нюху, збільшували ризик смерті вшістеро.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

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