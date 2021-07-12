Кардіолог розповів, скільки годин треба спати, аби уникнути проблем із серцем

Скільки годин потрібно спати / alex [in wonderland] / flickr.com

Кардіолог Єрем Єгіазаріан вважає, що важливо отримувати від 7 до 8 годин безперервного сну щоночі, пише видання Вести.

Якщо людина не спить потрібну кількість годин ночами, у нього починаються наступні проблеми:

організм не відновиться

серцебиття і частота дихання сповільнюються,

кров'яний тиск падає.

Всякий раз, коли ви прокидаєтеся вночі, кожен із цих показників швидко набирає обертів, збільшуючи навантаження на серце.

Порушення сну може викликати проблеми з серцем.

Часте підвищення артеріального тиску протягом неспокійної ночі може привести до підвищення артеріального тиску в денний час. У вас можуть бути зміни в кровоносних судинах.

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Доктор Егіазаріанс також називає ендотеліальну дисфункцію як побічний ефект поганого сну. Це відбувається, коли оболонка кровоносних судин вашого серця не справляється зі своєю роботою, і вони звужуються.

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