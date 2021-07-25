Комаровський назвав головне правило, як зміцнити імунітет

Комаровський розповів про захист для імунітету / УНІАН

Відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, як зміцнити імунітет і залишатися здоровим.

У своєму Instagram Комаровський оприлюднив шість універсальних правил, дотримуючись яких зникнуть проблеми зі здоров'ям.

Правила для зміцнення імунітету від Комаровського:

бути фізично активним і займатися спортом;

досить спати і висипатися;

пити багато води, тобто дотримуватися водного балансу;

відмовитися від алкоголю;

не забувати мити руки частіше;

харчуватися раціонально.

Також Комаровський розповів, що при дефіциті води в організмі, як дитині, так і дорослому не допоможе навіть найсильніший жарознижуючий засіб.

За словами Комаровського, дефіцит рідини в організмі значно знижує ефективність будь-яких жарознижуючих.

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"Навіть самі чудові ліки не зможуть поліпшити кровообіг і активізувати потовиділення, якщо організму не вистачає звичайної води, - стверджує педіатр.

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Доктор Комаровський - про що раніше повідомляв Главред:

Комаровський розвінчав популярний міф про дітей і коронавірус. За його словами, в 50% випадків ви навіть не помітите, що дитина хвора на коронавірус.

Євген Комаровський піддав жорсткій критиці запобіжні заходи в боротьбі з коронавірусом COVID-19 у школах і дитячих садках.

Також Комаровський назвав ліки, які категорично не можна приймати при коронавірусі.

Лікар-педіатр розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу​.