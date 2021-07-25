Комаровський назвав головне правило, як зміцнити імунітет

Медик назвав 6 важливих особливостей для захисту імунітету.
Відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, як зміцнити імунітет і залишатися здоровим.
У своєму Instagram Комаровський оприлюднив шість універсальних правил, дотримуючись яких зникнуть проблеми зі здоров'ям.
Правила для зміцнення імунітету від Комаровського:
- бути фізично активним і займатися спортом;
- досить спати і висипатися;
- пити багато води, тобто дотримуватися водного балансу;
- відмовитися від алкоголю;
- не забувати мити руки частіше;
- харчуватися раціонально.
Також Комаровський розповів, що при дефіциті води в організмі, як дитині, так і дорослому не допоможе навіть найсильніший жарознижуючий засіб.
За словами Комаровського, дефіцит рідини в організмі значно знижує ефективність будь-яких жарознижуючих.
"Навіть самі чудові ліки не зможуть поліпшити кровообіг і активізувати потовиділення, якщо організму не вистачає звичайної води, - стверджує педіатр.
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Доктор Комаровський - про що раніше повідомляв Главред:
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