Комаровський назвав небезпечний для здоров'я стан у спеку

Комаровський попередив про небезпеку спеки / УНІАН

В Україну прийшла сильна спека, яка згідно з прогнозами синоптиків триватиме до кінця тижня.

Як пояснив лікар-педіатр Євген Комаровський, тривале перебування при екстремальних температурах загрожує небезпечними станами для організму, тому цього слід уникати.

Як зрозуміти, що вам пора в тінь, Комаровський написав у своєму Instagram-блозі.

Симптомами теплового удару є:

Головний біль

Інтенсивне почервоніння шкіри

Висока температура

Млявість і слабкість

Прискорене серцебиття, судоми, нудота

Запаморочення або втрата свідомості

Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом відбувається щось подібне після тривалого перебування при високій температурі, терміново вживайте заходи.

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Як раніше повідомляв Главред, Україну атакувала небезпечна спека і найближчим часом прохолоди чекати не варто. Синоптики вже попередили, що липень у багатьох регіонах буде нітрохи не прохолодніше червня.

Кліматолог Віра Балабух прогнозувала, що липень 2021 принесе в Україну традиційну спеку. З початку і до середини місяця буде зберігатися температура на рівні 29 градусів тепла.

Народний синоптик Леонід Горбань також дав прогноз погоди на липень 2021. За його словами, місяць буде спекотним. Стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.