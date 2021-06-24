УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Комаровський назвав небезпечний для здоров'я стан у спеку

24 червня 2021, 07:11
Прослухати новину
Зупинити

За словами доктора Комаровського, тривале перебування при екстремальних температурах загрожує небезпекою.

Комаровський
Комаровський попередив про небезпеку спеки / УНІАН

В Україну прийшла сильна спека, яка згідно з прогнозами синоптиків триватиме до кінця тижня.

Як пояснив лікар-педіатр Євген Комаровський, тривале перебування при екстремальних температурах загрожує небезпечними станами для організму, тому цього слід уникати.

Як зрозуміти, що вам пора в тінь, Комаровський написав у своєму Instagram-блозі.

Симптомами теплового удару є:

  • Головний біль
  • Інтенсивне почервоніння шкіри
  • Висока температура
  • Млявість і слабкість
  • Прискорене серцебиття, судоми, нудота
  • Запаморочення або втрата свідомості

Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом відбувається щось подібне після тривалого перебування при високій температурі, терміново вживайте заходи.

читайте такожЩо можна і не можна їсти в спеку: меню і легкі рецепти

Реклама
false

Як раніше повідомляв Главред, Україну атакувала небезпечна спека і найближчим часом прохолоди чекати не варто. Синоптики вже попередили, що липень у багатьох регіонах буде нітрохи не прохолодніше червня.

Кліматолог Віра Балабух прогнозувала, що липень 2021 принесе в Україну традиційну спеку. З початку і до середини місяця буде зберігатися температура на рівні 29 градусів тепла.

Народний синоптик Леонід Горбань також дав прогноз погоди на липень 2021. За його словами, місяць буде спекотним. Стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.

Євген Комаровский
Зараз ви переглядаєте новину «Комаровський назвав небезпечний для здоров'я стан у спеку». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Статеве виховання 3 сезон: дата виходу, актори і трейлерСтатеве виховання 3 сезон: дата виходу, актори і трейлер Гороскоп на 23 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особисті "перевороти" і прибуткові ідеїГороскоп на 23 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: особисті "перевороти" і прибуткові ідеї Гороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханнямГороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханням Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолоданняСиноптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання Брехня про захоплення Криму і Донбасу: у Зеленського жорстко відповіли Путіну на заяви щодо УкраїниБрехня про захоплення Криму і Донбасу: у Зеленського жорстко відповіли Путіну на заяви щодо України

Останні новини

09:36

Гороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханням

09:16

У Києві на станції метро Майдан Незалежності чоловік упав на колії

09:07

У США впав житловий 12-поверховий будинок: є жертви, 99 людей зникли Фото

09:07

Потужний град та "привіт" від Зевса: Херсон "пошарпали" стихії Відео

08:50

Путін загострив градус боротьби з НАТО до межі Погляд

Реклама
08:22

Коронавірус в Україні не здається: у МОЗ опублікували свіжу статистику Відео

08:20

Транзиту газу через Україну через СП-2 більше не буде: Ілларіонов пояснив, що очікує на Київ Відео

08:11

Нардепка роздяглася в прямому ефірі заради Добкіна Відео

08:04

Жорстоке вбивство і підпал у Білогородці: що відомо про підозрюваного Відео

07:50

Поразка ЄС на перемовинах з Путіним: дипломат оголосив про небезпеку планів Меркель Відео

07:20

Членство в НАТО, переслідування Порошенка і другий термін: Зеленський дав велике інтерв'ю Відео

07:05

Анна Седокова без ліфчика похвалилася пікантним селфі на публіці

06:45

Курс на 28: скільки коштуватиме долар і що на нього впливатиме

06:30

Місячний календар стрижок на липень 2021: фартові дні Відео

05:30

З Днем моряка – дивовижні привітання та листівки

04:59

Знайдено новий спосіб прискорити одужання від COVID-19-коментар вчених Відео

04:49

Фініш Мінського формату: Зеленський оголосив про нові перемовини щодо Донбасу з Путіним і Байденом Відео

04:23

Які люди сильніше за інших схильні до депресії - відповідь вчених Відео

04:21

Референдум і відмова від ОРДЛО: Зеленський оголосив про сценарій України щодо Донбасу Відео

04:16

Угода Байдена і Путіна щодо України: Зеленський розкрив деталі саміту у Женеві

Реклама
03:54

Зустріч Меркель і Зеленського: експерт оцінив, чи зможе Київ "вибити" компенсації за СП-2 Відео

03:03

Гороскоп на завтра 26 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: прорив в кар'єрі та остаточний розрив Відео

02:16

День митника - привітання та листівки з Днем митника веселі

01:28

Катя Осадча показала вагітний животик в облягаючм вечірній сукні

00:51

Росія хоче зірвати навчання Сі Бриз-2021 - експерт Відео

00:07

Українців закликали готуватися до четвертої хвилі коронавірусу через штам Дельта Відео

24 червня, четвер
23:50

Крим з Донбасом і питання СП-2: Зеленський назвав сценарій на перемовини з Байденом Відео

23:34

Потопи, бурі і спека: Україні передрекли нову аномальну небезпеку Відео

23:17

Швидкий літній обід за 20 хвилин: рецепти ідеального блюда Відео

23:00

Дієтолог назвала найкориснішу сіль для організму Відео

22:03

Зрив перемовин щодо Донбасу: Україна оголосила про небезпеку саміту ЄС за участю Путіна Відео

21:38

Піца з сюрпризом: у київському супермаркеті миша на прилавку налякала покупців Відео

21:11

"Возили полем як л*йно": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу України

20:58

Атакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечною Відео

20:57

Microsoft офіційно презентувала свою нову операційну систему – Windows 11 Відео

20:25

Названо відмінності і користь червоних, зелених і жовтих яблук Відео

20:24

Небезпечне захоплення Сталіним: чому Росія котиться в Тартарари під гучні фанфари Погляд

20:15

Магазин Epic Games Store оновив щотижневу добірку безплатних ігор Відео

20:09

Інсайдери злили причину відмови Меган Маркл і принца Гаррі від титулів для дітей

20:03

Як правильно дарувати гроші: дивовижні прикмети для достатку Відео

Реклама
19:50

Україна указом Зеленського вдарила санкціями по оточенню Путіна Відео

19:42

Ківі Генпрокуратура вручила підозру за вушанку з серпом і молотом Відео

18:53

Крах Північного потоку-2: в Нафтогазі пояснили, як США можуть зупинити газопровід Відео

18:49

Колишня партнерка Винника отримала ключову роль на шоу Танці з зірками 2021 Відео

18:47

У Кривому Розі поліцейський побив затриманого до смерті: йому загрожує жорстоке покарання Відео

18:22

Лікар пояснив, як найкраще зберігати хліб вдома: ідеальний спосіб Відео

18:17

Півсотні банків і фінкомпаній: Зеленський продовжив санкції проти Росії Відео

17:58

Один з головних ексклюзивів PS4 скоро добереться до ПК – чутки

17:56

Дженніфер Еністон офіційно прокоментувала возз'єднання з Бредом Піттом

17:55

Удар по Фірташу і Фуксу: Зеленський запустив рішення РНБО щодо санкцій

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти