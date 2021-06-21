Комаровський пояснив, як цитокіновий шторм вбиває організм

Комаровський висловився про наслідки коронавірусу / УНІАН

Пандемія коронавірусу поповнила запас різних словосполучень, одним з таких словосполучень стало "цитокіновий шторм", який виникає після зараження COVID-19.

Лікар-педіатр Євген Комаровський дав саме просто пояснення про те, що таке цитокіновий шторм і як він діє на організм. Про це лікар написав на своїй сторінці в Instagram.

Як пояснив Комаровський, цитокіни - це протизапальні речовини, які беруть активну участь в процесі придушення якогось інфекційного агента. І настільки сильно беруть участь, що завдають шкоди здоров'ю.

"Цитокіновий шторм в дуже спрощеному вигляді - це надмірно активна реакція організму на зараження, інфікування. Система імунітету настільки активно накидається на якусь сторонню частинку - в даному випадку на вірусну частинку, — що пошкоджує не тільки цю вірусну частинку, але і тканини власного організму", - пояснив Комаровський.

За словами фахівця, зупинити цю надлишкову реакцію можна, з використанням протизапальних гормонів. І будь – які прояви цитокінового шторму – різке погіршення стану, підвищення температури, падіння сатурації на 2-3 тижні хвороби - вважаються прямими показаннями для використання таких ліків.

Комаровський попередив, що в деяких випадках препарати можуть і зовсім тільки погіршити стан хворого.

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Раніше повідомлялося, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.

26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.

До того ВООЗ на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемії COVID-19.