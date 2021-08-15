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Комаровський детально розповів, як видалити скалку

15 серпня 2021, 23:11

Якщо скалка стирчить і її добре видно, то спочатку потрібно її прибрати, а потім обробляти ранку.

Комаровський
Комаровський розповів , як правильно прибрати скалку / скріншот

Відомий лікар і педіатр Євген Комаровський розповів, як правильно видалити скалку.

За словами Комаровського в Telegram, головне - не поспішати та перш ніж її дістати, потрібно приготувати все необхідне:

  • має бути хороше освітлення.
  • якщо скалка дуже маленька, то знадобиться збільшувальне скло.

Зверніть увагу, як саме ви або дитина загнали скалку: вона може бути під шкірою повністю, стирчати з рани або обламатися.

Якщо скалка стирчить і її добре видно, то спочатку потрібно її прибрати, а потім обробляти ранку. Інакше в процесі обробки рани легко зламати скалку або загнати її ще глибше. Як варіант - налити на ранку, якщо вона зовсім маленька, дезінфікуючий антисептик.

Якщо скалка добре стирчить з ранки, тягніть її в тому напрямку (під таким кутом), в якому вона увійшла в шкіру. Схопити за край її зручно пінцетом (тим, яким жінки вищипують брови).

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Скалку, повністю занурену в шкіру, дістають голкою, звільняючи кінчик скалки. Тоді її можна підчепити пінцетом або нігтями.

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Важливо: беріть не швейну голку, а стерильну медичну – просто зніміть зі шприца. Якщо вдома немає стерильних шприців, потрібно голку простерилізувати (опустити у спирт, в розчин йоду, в окріп, потримати над полум'ям).

Пошкоджене скалкою місце попередньо потримайте трохи в теплій воді, так буде легше дістати. Коли скалка вже витягнута, обов'язково промийте ранку теплою водою з милом, промокніть, а потім треба продезінфікувати антисептиком і заклеїти пластиром.

Важливо! Коли самостійно видалити скалку не виходить, йдіть за допомогою до лікарні. Тільки обробіть ранку антисептиком і накрийте бактерицидним пластиром.

Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

здоров'я сімейний лікар Євген Комаровский
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