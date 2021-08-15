Комаровський детально розповів, як видалити скалку

Якщо скалка стирчить і її добре видно, то спочатку потрібно її прибрати, а потім обробляти ранку.
Відомий лікар і педіатр Євген Комаровський розповів, як правильно видалити скалку.
За словами Комаровського в Telegram, головне - не поспішати та перш ніж її дістати, потрібно приготувати все необхідне:
- має бути хороше освітлення.
- якщо скалка дуже маленька, то знадобиться збільшувальне скло.
Зверніть увагу, як саме ви або дитина загнали скалку: вона може бути під шкірою повністю, стирчати з рани або обламатися.
Якщо скалка стирчить і її добре видно, то спочатку потрібно її прибрати, а потім обробляти ранку. Інакше в процесі обробки рани легко зламати скалку або загнати її ще глибше. Як варіант - налити на ранку, якщо вона зовсім маленька, дезінфікуючий антисептик.
Якщо скалка добре стирчить з ранки, тягніть її в тому напрямку (під таким кутом), в якому вона увійшла в шкіру. Схопити за край її зручно пінцетом (тим, яким жінки вищипують брови).
Скалку, повністю занурену в шкіру, дістають голкою, звільняючи кінчик скалки. Тоді її можна підчепити пінцетом або нігтями.
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Важливо: беріть не швейну голку, а стерильну медичну – просто зніміть зі шприца. Якщо вдома немає стерильних шприців, потрібно голку простерилізувати (опустити у спирт, в розчин йоду, в окріп, потримати над полум'ям).
Пошкоджене скалкою місце попередньо потримайте трохи в теплій воді, так буде легше дістати. Коли скалка вже витягнута, обов'язково промийте ранку теплою водою з милом, промокніть, а потім треба продезінфікувати антисептиком і заклеїти пластиром.
Важливо! Коли самостійно видалити скалку не виходить, йдіть за допомогою до лікарні. Тільки обробіть ранку антисептиком і накрийте бактерицидним пластиром.
Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.
За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.