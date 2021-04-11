Комаровський пояснив, чи небезпечний коронавірус для алергіків

Берегтися потрібно всім, адже має значення не тільки стан організму, але і доза отриманого вірусу при контакті з інфікованою людиною.
Відомий педіатр Євген Комаровський повідав на своїй сторінці в Instagram, чи відносяться люди з хронічною алергією до групи ризику COVID-19.
"Скажіть, чи є хронічна алергія фактором ризику при захворюванні ковідом19? Може, нам потрібно щось особливе приймати, берегтися більше?"- цікавиться фолловер Комаровського.
Педіатр дав точну відповідь, пояснивши, що алергіки не є більш вразливими до коронавірусу. Тому ніяких особливих рекомендацій для них не існує. Берегтися потрібно всім, адже має значення не тільки стан організму, але і доза отриманого вірусу при контакті з інфікованою людиною.
"В принципі на сьогодні поки що немає переконливих робіт про те, що навіть важкі алергічні захворювання, зокрема бронхіальна астма, стають причиною важкого перебігу коронавірусної інфекції", - пише педіатр.
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Однак нюанси все ж є. Якщо людина з сильною алергією потрапить до стаціонару, там вона може отримати різні препарати, які можуть викликати низку проблем окрім коронавірусної інфекції.
"Але в цілому немає даних про те, що люди з алергією, які приймають такі препарати, хворіють важче від інших", - резюмував Комаровський.
Вакцинація від коронавірусу:
- Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.
- У понеділок, 1 березня, голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.
- До того головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що зростання кількості нових інфікованих коронавірусом на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині пов'язане з напливом туристів.