Комаровський пояснив, чи небезпечний коронавірус для алергіків

Комаровський назвав групи писку коронавірусу / скріншот

Відомий педіатр Євген Комаровський повідав на своїй сторінці в Instagram, чи відносяться люди з хронічною алергією до групи ризику COVID-19.

"Скажіть, чи є хронічна алергія фактором ризику при захворюванні ковідом19? Може, нам потрібно щось особливе приймати, берегтися більше?"- цікавиться фолловер Комаровського.

Педіатр дав точну відповідь, пояснивши, що алергіки не є більш вразливими до коронавірусу. Тому ніяких особливих рекомендацій для них не існує. Берегтися потрібно всім, адже має значення не тільки стан організму, але і доза отриманого вірусу при контакті з інфікованою людиною.

"В принципі на сьогодні поки що немає переконливих робіт про те, що навіть важкі алергічні захворювання, зокрема бронхіальна астма, стають причиною важкого перебігу коронавірусної інфекції", - пише педіатр.

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Однак нюанси все ж є. Якщо людина з сильною алергією потрапить до стаціонару, там вона може отримати різні препарати, які можуть викликати низку проблем окрім коронавірусної інфекції.

"Але в цілому немає даних про те, що люди з алергією, які приймають такі препарати, хворіють важче від інших", - резюмував Комаровський.

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