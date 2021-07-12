Комаровський попередив про зв'язок харчування з онкологією і назвав головні ризики

Зайва вага однозначно збільшує кількість варіантів раку, нагадав лікар.
Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, чи існує взаємозв'язок між харчуванням і ризиком розвитку онкологічних захворювань.
Взаємозв'язок харчування і онкології дуже сильно перебільшений, розповів він глядачам на відео, розміщеному в Instagram.
"Насправді немає стовідсотково неправильної їжі, яка призведе до раку і не можна якимись особливими дієтами його уникнути. Зрештою, є такі варіанти раку, які взагалі не мають ніякого відношення до харчування", - стверджує медик.
У той же час він підкреслив, що існують три окремі групи факторів, про які може йти мова.
"Перше - там, де чітко доведено взаємозв'язок. Наприклад, вживання більше однієї дози алкоголю на добу збільшує ризик онкології", - пояснив лікар.
Він уточнив, що алкоголь збільшує не сам ризик онкології, а ризик раку грудей, раку гортані, раку прямої кишки, причому для інших раків такого взаємозв'язку немає.
"Також доведено, що зайва вага однозначно збільшує кількість величезної кількості варіантів раку. Також є такі варіанти взаємозв'язку онкології та харчування, де висловлено цілком серйозне припущення про взаємозв'язок, але ми не 100% впевнені, хоча робота триває", - стверджує експерт.
Крім того, він додав, що ризик онкології збільшують будь-які дуже солодкі напої, включаючи енергетичні напої, високий вміст солі в продуктах, а також велика кількість жиру.
"Немає ніякого взаємозв'язку між вживанням молочних продуктів і онкології, з прийомом вітамінів, також цукру і голодування", - додав Комаровський.
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Раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.
За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.