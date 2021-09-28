УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Комаровський попередив про небезпеку антивірусних препаратів

28 вересня 2021, 23:04
Прослухати новину
Зупинити

Лікар зазначає, що ліки, які люди п'ють при кожному чханні, створюють ілюзію.

Комаровський
Євген Комаровський / Скріншот

Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що в Україні почався сезон застуд і люди стали більше чхати і кашляти.

Як пояснює Комаровський, по-справжньому ефективних противірусних засобів мало, а ліків від усіх вірусів немає. Люди регулярно хворіють на гострі респіраторні захворювання і організм людини влаштований так, що повинен самостійно впоратися із захворюванням.

"Одна з найпоширеніших хвороб – це ГРВІ. Але респіраторних вірусів тисячі! І люди хворіють регулярно. Наприклад, діти хворіють на ГРВІ від 6 до 12 разів на рік, і це абсолютно нормально. Організм створений, щоб самостійно впоратися з вірусом. І це не передбачає використання будь-яких ліків", - пояснив Комаровський, передає телеканал Україна.

Він додав, що ліки, які люди п'ють при кожному чханні, створюють ілюзію, що одужання відбувається завдяки препарату.

"Віруси розмножуються всередині людських клітин. Дуже важко погубити вірус, щоб при цьому вціліла клітина", - зазначив лікар.

Реклама

Він додав, що ефективних противірусних засобів дуже мало, а від усіх вірусів – просто немає.

"Більшість ліків, які рекламуються, це засоби, які нічого не лікують. Противірусні препарати використовуються тільки за призначенням лікаря", - сказав Комаровський.

читайте такожКінець епідемії COVID-19: Комаровський дав несподіваний прогноз І назвав терміни

Раніше Главред писали, що Євген Комаровський спрогнозував терміни закінчення епідемії коронавірусу в Україні. За його словами, цього можна очікувати до кінця 2022 року за умови масової вакцинації людей.

viber
здоров'я грип ГРВІ Євген Комаровский
Зараз ви переглядаєте новину «Комаровський попередив про небезпеку антивірусних препаратів». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня: що не можна робитиПрикмети на Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня: що не можна робити Наймодніші повсякденні стрижки на коротке волосся 2021 2022, перед якими неможливо встоятиНаймодніші повсякденні стрижки на коротке волосся 2021 2022, перед якими неможливо встояти Megogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-ДжошуаMegogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-Джошуа "Це удар, і ми відповімо": Кулеба жорстко відреагував на угоду Угорщини з російським Газпромом"Це удар, і ми відповімо": Кулеба жорстко відреагував на угоду Угорщини з російським Газпромом Меркель 2.0 з акцентом на Росію: чого чекати від нового канцлера НімеччиниМеркель 2.0 з акцентом на Росію: чого чекати від нового канцлера Німеччини

Останні новини

23:57

У Києві пролунав потужний вибух, люди сидять без світла

23:50

Динамо розгромно програло Баварії в Лізі чемпіонів Фото Відео

23:32

В Україні різко підскочили ціни на овочі: що подорожчало найбільше Відео

22:57

Синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає Відео

22:30

З'ясувалося, чому медиків не змушують колоти щеплення від COVID Відео

Реклама
22:03

У МОЗ вигадали, куди подінуть зіпсовану партію вакцин від Pfizer Відео

21:51

Ексучасник Холостячки звинуватив Злату Огневич у брехні і піарі

21:30

Порізав ножем і поклав спати: під Дніпром чоловік жорстоко вбив свою кохану

21:03

Промоутер боксера Усика відверто висловився щодо реваншу з Джошуа Відео

20:57

Буде катастрофа: США загрожує наступ дефолту Відео

20:55

Ектор Хіменес-Браво повністю роздягнувся посеред кухні: прикрив "хазяйство" половинкою кавуна

20:32

В Угорщині пригрозили блокувати вступ України до НАТО після газової угоди з Росією

20:27

В Україні відновили видачу "пакунків малюка": що увійшло до "бебі боксу"

20:23

Летіли прямо в людей: у Полтаві на ходу у маршрутки відпало відразу два колеса Відео

19:59

Кароль здивувала моторошною історією зі свого життя

19:57

Жінка у Кропивницькому залишила у пологовому вже 8 дітей: останніми народила двійнят

19:24

Опалювальний сезон 2022: коли почнеться і якими будуть тарифи Відео

19:04

СБУ виявила масштабні фальсифікації на виборах до Держдуми Відео

18:55

Україна повністю перейде на електронні лікарняні з 1 жовтня: як це працюватиме

18:37

Без Майдану білорусів перестріляють поодинці, і Зельцер тому приклад Погляд

Реклама
18:30

"Дай Бог, щоб ходив з паличкою!": суддя "Танців з зірками" Чмерковський ледь не розпрощався з танцями

18:20

У Німеччині назвали фейком інформацію щодо загрози безвізу України з ЄС

17:57

Підтримував протести: що відомо про айтішника Андрія Зельцера, який вбив співробітника КДБ Відео

17:08

Загроза скасування безвізу України з ЄС: у Кабміні прояснили ситуацію

16:56

Для скасування безвізу з ЄС немає жодних причин: у МЗС заспокоїли українців Відео

16:42

В Україні вдарять заморозки і налетить похолодання Відео

16:38

У МОЗ назвали терміни надходження в регіони інноваційних ліків проти COVID-19 Відео

16:20

"Мені ніхто не заборонить": на Одещині хлопець убив цуценя і не має наміру на цьому зупинятися

16:14

Наймодніші повсякденні стрижки на коротке волосся 2021 2022, перед якими неможливо встояти Фото

15:50

Вражає шкіру, суглоби і серце: українців атакує небезпечна хвороба Відео

15:35

Від 10 до 12 тисяч на добу: у МОЗ попередили про різкий сплеск коронавірусу в Україні

15:33

В НАН назвали області України, де ситуація з COVID-19 є найзагрозливішою Відео

15:26

Тема Криму - у світовому порядку денному: Україна ухвалила документ щодо повернення півострова

15:12

До кінця 2022 року за програмою "Здорова Україна" побудують 10 тисяч спортмайданчиків у дворах

14:45

Почуття безпеки під загрозою: у Польщі почалися протести через смерть українського заробітчанина Відео

14:41

1 мільйон гривень за вакцинацію: школа на Івано-Франківщині отримає солідну нагороду

14:34

Україні погрожують скасуванням безвізу з ЄС: ФРН, Франція та Італія влаштували "бунт" у Європі - ЗМІ Відео

14:19

Актори серіалу "Моя улюблена Страшко" прокоментували чутки про свій роман

13:52

"Велике будівництво" оновить інфраструктуру для формату перевезень "море-залізниця"

13:50

У Мінську співробітники КДБ вбили IT-шника: він відстрілювався і забрав з собою в могилу силовика Відео

Реклама
13:32

"Каменських вкусила?": підопічна Потапа знялася в еротичній фотосесії для Playboy

13:30

Як Україна прогавила угоду Росії та Угорщини щодо газу, і які будуть "ягідки"

13:16

Погрози про "червоні лінії" з Кремля: у США зробили заяву щодо вступу України до НАТО Відео

13:12

"Намагався розставити мені ноги": у поїзді "Київ-Львів" мало не зґвалтували жінку

12:56

Вирішив заступитися: у Києві пасажир таксі декількома ударами вбив на заправці чоловіка Відео

12:27

"Створимо серйозні проблеми": Кулеба заявив, що Україна не здасться, і пригрозив РФ ударом Відео

12:23

"Били і принижували": Приходько розповіла, як ночувала в підвалах та була на межі життя і смерті

12:09

Один донор – чотири життя: у Києві успішно пересадили серце 12-річній дівчинці Відео

11:24

Крав цілими машинами: у Миколаєві морпіх продавав арсенал військової частини криміналітету Відео

11:19

До чого сняться діти: тлумачення відомих сонників

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти