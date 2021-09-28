Комаровський попередив про небезпеку антивірусних препаратів

Євген Комаровський / Скріншот

Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що в Україні почався сезон застуд і люди стали більше чхати і кашляти.

Як пояснює Комаровський, по-справжньому ефективних противірусних засобів мало, а ліків від усіх вірусів немає. Люди регулярно хворіють на гострі респіраторні захворювання і організм людини влаштований так, що повинен самостійно впоратися із захворюванням.

"Одна з найпоширеніших хвороб – це ГРВІ. Але респіраторних вірусів тисячі! І люди хворіють регулярно. Наприклад, діти хворіють на ГРВІ від 6 до 12 разів на рік, і це абсолютно нормально. Організм створений, щоб самостійно впоратися з вірусом. І це не передбачає використання будь-яких ліків", - пояснив Комаровський, передає телеканал Україна.

Він додав, що ліки, які люди п'ють при кожному чханні, створюють ілюзію, що одужання відбувається завдяки препарату.

"Віруси розмножуються всередині людських клітин. Дуже важко погубити вірус, щоб при цьому вціліла клітина", - зазначив лікар.

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Він додав, що ефективних противірусних засобів дуже мало, а від усіх вірусів – просто немає.

"Більшість ліків, які рекламуються, це засоби, які нічого не лікують. Противірусні препарати використовуються тільки за призначенням лікаря", - сказав Комаровський.

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Раніше Главред писали, що Євген Комаровський спрогнозував терміни закінчення епідемії коронавірусу в Україні. За його словами, цього можна очікувати до кінця 2022 року за умови масової вакцинації людей.