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Комаровський зізнався, коли дітей почнуть вакцинувати від коронавірусу

2 жовтня 2021, 00:04

Діти хворіють в легкій формі, дуже часто безсимптомно, тобто практично на ногах переносять інфекцію, активно поширюючи її.

Комаровський
Комаровський розповів про вакцинацію дітей від коронавірусу / скріншот

Вакцинація від коронавірусу - вагомий внесок, щоб припинити пандемію через те, що діти є супер-переносниками інфекції, розповів педіатр Євген Комаровський на каналі Україна.

Ведучий програми повідомив, що ми не маємо достатнього досвіду застосування вакцин серед дітей і офіційних дозволів на це немає. Сьогодні вакцина Moderna дозволена дітям у віці 12 років. На що Комаровський відповів йому, що зараз проводяться дослідження з китайськими вакцинами.

Наприклад, в Китаї вже використовують вакцини дітям від 3 років. У найближчій перспективі буде дозволена вакцинація дітей, тобто Сучасні вакцини отримають схвалення стосовно них.

Євген Комаровський пояснив, що діти хворіють в легкій формі, дуже часто безсимптомно, тобто практично на ногах переносять інфекцію, активно поширюючи її.

читайте також"Вакцина може не спрацювати": Комаровський назвав найгірший час для щеплення від коронавірусу

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"Діти-це "джерело" зараження літніх людей. Я наполягаю на тому, що як тільки буде дозвіл на застосування вакцинацію, треба захищати дітей", - сказав ведучий рубрики "Живи у Комаровського".

Що відомо про штам Дельта

"Дельту" вперше виявили в Індії. У штаму дві ключові мутації зовнішньої" спайкової " частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини. ВОЗА раніше визнала його "викликає занепокоєння", оскільки він є більш заразним.

Разом з тим вакцини проти цього штаму, ймовірно, ефективний. Але епідеміологи в США стверджуючи, що вакциновані особи, інфіковані "дельтою", можуть передавати вірус так само легко, як і нещеплені.

За останніми даними МОЗ, в Україні вже виявлено 958 випадків коронавірусу, який спричинений штамом " Дельта".

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