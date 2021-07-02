Комаровський розкрив важливу і небезпечну правду про штам Дельта

Комаровський зробив попередження про новий штам Дельта / УНІАН

Відомий доктор-педіатр Євген Комаровський розповів українцям все, що потрібно знати про новий штам коронавірусу Дельта.

Як розповів Комаровський на своєму YouTube-каналі, найголовніше, що потрібно знати - це те, що Дельта дуже заразний.

За даними різних джерел, він в 20 разів активніше, ніж штам з Уханя.

"Для дельти вистачить 100 частинок вірусу", - сказав Комаровський.

Крім того, Комаровський перерахував і симптоми штаму Дельта:

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Дуже часто виникає головний біль

Виражений біль в горлі

Виражений нежить

Болі в животі і діарея

Тяжкість нового штаму

Комаровський зазначив, що по тяжкості перебігу вірусу дані різні.

"На сьогодні основні вакцини захищають від "Дельта" варіанту від попадання в реанімацію. Тобто важка форма малоймовірна", - розповів заслужений український педіатр.

Комаровський зазначив, що протистояти новому штаму можна за допомогою вакцинації, масок і вентиляції приміщень, а також спілкуванню на свіжому повітрі.

"Прошу вас, прищеплюйтеся і відмовтеся від поїздок туди, де є новий штам", - резюмував лікар.

Коронавірус в Україні і штам Дельта - про що раніше повідомляв Главред:

У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.