Комаровський розкрив важливу і небезпечну правду про штам Дельта

Доктор Комаровський перерахував і симптоми штаму Дельта
Відомий доктор-педіатр Євген Комаровський розповів українцям все, що потрібно знати про новий штам коронавірусу Дельта.
Як розповів Комаровський на своєму YouTube-каналі, найголовніше, що потрібно знати - це те, що Дельта дуже заразний.
За даними різних джерел, він в 20 разів активніше, ніж штам з Уханя.
"Для дельти вистачить 100 частинок вірусу", - сказав Комаровський.
Крім того, Комаровський перерахував і симптоми штаму Дельта:
- Дуже часто виникає головний біль
- Виражений біль в горлі
- Виражений нежить
- Болі в животі і діарея
- Тяжкість нового штаму
Комаровський зазначив, що по тяжкості перебігу вірусу дані різні.
"На сьогодні основні вакцини захищають від "Дельта" варіанту від попадання в реанімацію. Тобто важка форма малоймовірна", - розповів заслужений український педіатр.
Комаровський зазначив, що протистояти новому штаму можна за допомогою вакцинації, масок і вентиляції приміщень, а також спілкуванню на свіжому повітрі.
"Прошу вас, прищеплюйтеся і відмовтеся від поїздок туди, де є новий штам", - резюмував лікар.
Коронавірус в Україні і штам Дельта - про що раніше повідомляв Главред:
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