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Комаровський розповів про смертельну небезпеку відомих таблеток

7 травня 2021, 16:43
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Доктор Комаровський попереджає, що побічні ефекти від прийому анальгіну можуть бути смертельно небезпечні.

таблетка
Чому анальгін небезпечний для здоров'я / pixabay

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про шкоду популярних таблеток від голови.

Комаровський в Instagram поділився порадою, чому анальгін так шкідливий для нашого здоров'я.

"В силу своєї дешевизни анальгін досі дуже популярний в Україні, хоча в багатьох країнах його вживання заборонено", - зазначає Комаровський.

На думку Комаровського, анальгін впливає на систему кровотворення і знижує рівень гемоглобіну, а також руйнує деякі форми лейкоцитів.

Тому доктор Комаровський попереджає, що побічні ефекти від прийому анальгіну можуть бути смертельно небезпечні.

А ще аспірин і анальгін не слід приймати при терапії COVID-19. Як кажуть медики, ці препарати можуть провокувати інсульт, пошкоджувати кишечник, а також викликати рідкісний синдром Рейна, яка характеризується гострою печінковою недостатністю.

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Анальгін

Ліки, покликані боротися з болем, жаром і запаленням. Діюча речовина Анальгіну називається метамізол.

Показання до застосування даного лікарського препарати: головний біль; м'язовий біль; зубний біль; невралгія; помірні післяопераційні болі.

Доктор Комаровський - про що раніше повідомляв Главред:

таблетки Євген Комаровский
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