Комаровський розповів про смертельну небезпеку відомих таблеток

Доктор Комаровський попереджає, що побічні ефекти від прийому анальгіну можуть бути смертельно небезпечні.
Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про шкоду популярних таблеток від голови.
Комаровський в Instagram поділився порадою, чому анальгін так шкідливий для нашого здоров'я.
"В силу своєї дешевизни анальгін досі дуже популярний в Україні, хоча в багатьох країнах його вживання заборонено", - зазначає Комаровський.
На думку Комаровського, анальгін впливає на систему кровотворення і знижує рівень гемоглобіну, а також руйнує деякі форми лейкоцитів.
Тому доктор Комаровський попереджає, що побічні ефекти від прийому анальгіну можуть бути смертельно небезпечні.
А ще аспірин і анальгін не слід приймати при терапії COVID-19. Як кажуть медики, ці препарати можуть провокувати інсульт, пошкоджувати кишечник, а також викликати рідкісний синдром Рейна, яка характеризується гострою печінковою недостатністю.
читайте такожКомаровський зруйнував популярні міфи про антибіотики
Анальгін
Ліки, покликані боротися з болем, жаром і запаленням. Діюча речовина Анальгіну називається метамізол.
Показання до застосування даного лікарського препарати: головний біль; м'язовий біль; зубний біль; невралгія; помірні післяопераційні болі.
Доктор Комаровський - про що раніше повідомляв Главред:
- Комаровський розвінчав популярний міф про дітей і коронавірус. За його словами, в 50% випадків ви навіть не помітите, що дитина хвора на коронавірус.
- Євген Комаровський піддав жорсткій критиці запобіжні заходи в боротьбі з коронавірусом COVID-19 у школах і дитячих садках.
- Також Комаровський назвав ліки, які категорично не можна приймати при коронавірусі.
- Лікар-педіатр розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.