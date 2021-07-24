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Кому найбільше загрожує зараження COVID-19 - відповідь лікаря

24 липня 2021, 01:37

Закриті приміщення без вентиляції - головна загроза в умовах пандемії COVID-19, вважає епідеміолог Андрій Александрін.

Коронавірус
Важливий шлях передачі COVID - 19 - повітряний, зазначив лікар / УНІАН

В умовах епідемії коронавірусу в Україні досі не налагоджена система епіднагляду за COVID-19. Відповідно, ми навіть не розуміємо, які штами циркулюють на території країни. Ще одна важлива проблема - відсутність якісної вентиляції повітря в приміщеннях та в громадському транспорті, що сприяє поширенню хвороби, заявив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

Експерт акцентував увагу на резонансному науковому доказі. За його словами, у квітні 2021 року вийшла стаття в найавторитетнішому медичному журналі The Lancet про повітряний шлях передачі COVID-19, передає Obozrevаtel.

"Якщо раніше ВООЗ заявляла про те, що COVID-19 – це крапельна інфекція, відповідно, досить маски і фізичної дистанції, то на сьогоднішній день є достатньо доказів, що епідеміологічно важливий шлях передачі при COVID-19 – повітряний, тобто через дрібнодисперсний аерозоль", - розповів Александрін.

читайте такожМоже ухилитися від вакцин: у ВООЗ попередили про загрозу появи нового небезпечного штаму COVID-19За його словами, в нашій країні практично на всіх об'єктах, особливо соціально важливих – в садках, школах, лікувальних установах, в громадському транспорті - відсутня якісна механічна вентиляція, нормальна кратність повітрообміну.

"Тому у нас в зону ризику потрапляє все населення, що знаходиться в замкнутих приміщеннях, які погано вентилюються", - заявив лікар.

Александрін додав, що потрібно доносити до населення, що найголовніше на сьогоднішній день – мінімізувати кількість людей в замкнутих просторах і частіше провітрювати приміщення.

Як повідомляв Главред, раніше епідеміолог Андрій Александрін озвучив невтішний прогноз для України. За його словами, індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта, вже проник в країну, що загрожує новою хвилею COVID-19. Причому в Україні ситуація буде розвиватися за російським сценарієм або навіть гірше, тому що у нас дуже низьке охоплення населення вакцинацією.

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