Кому і чому не можна їсти гречку: лікарка попередила про наслідки

Людям, у яких проблеми з кишківником, не можна їсти гречку з жирними продуктами - лікарка / pixabay

Як правило, індивідуальна непереносимість гречки - велика рідкість. Крупа входить до складу лікувальних столів багатьох дієт, які застосовуються для лікування і профілактики захворювань. Якщо у людини проблеми з кишківником, то гречка з жирним м'ясом і рибою може призвести до бродіння і тяжкості в животі. При цьому гречку краще проварювати, а не запарювати окропом. Про це розповіла лікарка-ендокринологиня, дієтологиня Тетяна Бочарова.

У коментарі РИА Новости вона сказала, що гречка часто входить до складу багатьох дієт, які рекомендуються у тому числі і у випадках проблем з шлунково-кишківниковим трактом. Більшість людей не скаржаться на непереносимість гречки, однак якщо її з'їсти занадто багато, то клітковина, яка міститься в крупі, посприяє здуттю і утворення газів.

"Гречана каша - гіпоалергенний продукт, який входить до складу лікувальних столів. Це системи дієт, які створені для комплексного лікування і профілактики захворювань, у тому числі і проблем з шлунково-кишківниковим трактом. Індивідуальна непереносимість гречки - велика рідкість. Проблеми виникають тільки тоді, якщо з'їсти дуже багато гречаної каші: клітковина, яка міститься в гречці, може привести до здуття і газоутворення", - пояснила лікарка.читайте також"Золота" гречка: в Україні рекордно зросли ціни на крупи

Крім того, за її словами, тим, у кого є проблеми з кишеківником, не варто вживати гречку з жирними продуктами, серед яких м'ясні напівфабрикати і жирна риба. Інакше можна зіткнутися з бродінням і почуттям важкості у животі.

Також гречку краще варити, а не заварювати окропом.

"Крім того, гречку слід не запарювати окропом, а проварювати — в цьому випадку організм легше буде перетравлювати гречану крупу"- підкреслила ендокринологиня Тетяна Бочарова.

Нагадаємо, раніше дієтологиня розповіла, які негативні властивості гречаної каші можуть негативно позначитися на здоров'ї людського організму.