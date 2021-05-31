Лікарі розповіли, кому не можна їсти шпинат і в чому його небезпека

Чим небезпечний шпинат / pixabay

Шпинат прийнято вважати дуже корисним продуктом. У ньому низький вміст калорій і дуже високий вміст вітамінів, мінералів. Він покращує роботу серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту. Завдяки лютеїну шпинат допомагає запобігти хворобам очей і підвищити імунітет.

Як кажуть медики, цей продукт нормалізує роботу сечової, лімфатичної і травної систем, благотворно впливає на функцію мозку. Шпинат містить достатню кількість заліза, необхідне для забезпечення киснем всіх клітин організму, що надає нам сил і енергії.

Однак у шпинату є цілий ряд протипоказань до вживання, а деяким людям не можна їсти шпинат категорично.

При порушенні водно-сольового обміну. Людям, які мають захворювання печінки, нирок, нефрит, захворювання жовчного міхура і підшлункової залози, шпинат категорнично протипоказаний.

При сечокам'яній хворобі. Через велику кількість щавлевої кислоти, яка уповільнює процес засвоєння організмом заліза і кальцію і може стати причиною каменеутворення, шпинат не можна вживати людям з сечокам'яною хворобою. Шпинат вбирає в себе всі пестициди, якими його обробляли при вирощуванні, пише nv.ua.

При виразці шлунка. Щавлева кислота, яка міститься в зеленому овочі, має сильну подразнюючу дію на слизову оболонку шлунка, ще більше посилюючи запалення.

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При схильності до алергії. Шпинат містить гістамін, що у деяких людей може викликати алергічну реакцію (розвивається протягом декількох годин після вживання в їжу).

При вагітності. Вагітним слід дотримуватися обережності при вживанні шпинату, так як це загрожує утворенням оксалатів. У цьому випадку варто проконсультуватися з лікарем.

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