Маскується під іншу хворобу: лікар розкрив, у чому підступність Дельта-штаму

Штам коронавірусу Дельта почав маскуватися під ГРВІ / Фото Reuters

Традиційна діагностика коронавірусу COVID-19 ускладнилася, заявив лікар-епідеміолог Сергій Кравченко. За його словами, раніше був специфічний симптом коронавірусу - відсутність смаку і нюху. Але для штаму Дельта це не характерно.

"Діагностика ускладнюється ще й тим, що є додатковий симптом – риніти. Тому коронавірус можна переплутати з іншими гострими респіраторними хворобами - грип, парагрип, аденовірус, ГРВІ тощо. Це ускладнює проведення диференціальної діагностики", - пояснив лікар в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Основні симптоми COVID-19

Три найпоширеніші симптоми коронавірусу - висока температура, постійний кашель і втрата смаку і нюху. Ці симптоми COVID-19 можуть проявлятися як у дорослих, так і у дітей.

Однак дослідження свідчить, що кашель, втрата смаку і нюху у дітей трапляються дуже рідко. Найчастіше у дітей спостерігається лихоманка - саме вона є головним симптомом COVID-19 мало не у половини дітей.

Як повідомляв Главред, раніше в. о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко заявила, що з початку пандемії симптоми коронавірусу у пацієнтів сильно змінилися. За її словами, деякі люди описують симптоми COVID-19 у вигляді нудоти і розладів у роботі шлунку.

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Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на 13 серпня, на території України вже зареєстрували 300 випадків захворювання Дельта-штамом коронавірусу. Тобто загальна кількість епізодів зросла вдвічі.

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом з матір'ю.

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих на коронавірус почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Тим часом учені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.