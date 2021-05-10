Медик розповів, які вітаміни можуть допомогти в профілактиці COVID-19

Які вітаміни можуть допомогти в профілактиці COVID-19 / Marco Verch / flickr.com

Задля профілактики важкої форми COVID-19 слід приймати вітаміни С і D в поєднанні з мелатоніном і цинком. Таку думку в коментарі порталу РИА Новости висловив італійський вчений, професор медицини Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao).

За його словами, група вчених з Італії протягом півроку досліджувала вплив цих добавок на організми пацієнтів. В результаті фахівці розрахували дозу, яку слід приймати для досягнення найкращого ефекту від препаратів.

За його словами, щодня слід додавати до їжі один-два грами вітаміну С і щомісяця-50 тисяч міжнародних одиниць вітаміну D. При цьому другий краще пити на повний шлунок.

Крім того, за словами Коррао, Мелатонін слід приймати в дозуванні від шести до десяти міліграмів щовечора. "При цьому слід мати на увазі, що він може викликати сонливість і тому протипоказаний деяким категоріям пацієнтів", — підсумував професор.

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