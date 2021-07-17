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Медики перерахували п'ять неочевидних симптомів раку

17 липня 2021, 06:02

Є як мінімум кілька неочевидних симптомів, які можуть свідчити про рак легенів. І, як каже колектив британських медиків, їх не можна ігнорувати.

Легені
Медики перерахували п'ять неочевидних симптомів раку / Lisa Marie Cannon / flickr

Є як мінімум п'ять неочевидних симптомів, які можуть свідчити про рак легенів. Про це повідомляє видання Daily Express з посиланням на нове дослідження британських медиків.

Так, у деяких пацієнтів спостерігаються зміни на нігтях — кінчики починають згинатися вниз більше звичайного. Крім того, біль у руці або плечі викликається певним типом раку легенів, якщо він поширюється на нерви.

Зміни голосу також можуть свідчити про рак. Голос людини може стати більш хрипким, а іноді хворий може почати видавати незвичайні для себе звуки.

Опущене повіку може говорити про наявність раку легенів, в такому випадку відбувається здавлювання нервів. Постійну спрагу і часте сечовипускання спостерігають у себе 20% пацієнтів. До інших симптомів відносять кашель з кров'ю або надлишком слизу, болі в грудях.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли-основний чоловічий статевий гормон тестостерон є основною причиною частої смертності чоловіків від коронавірусу COVID-19 у порівнянні з жінками.

Довгі клінічні дослідження продемонстрували, що для чоловіків, які страждають від раку передміхурової залози, популярний препарат для гормональної жіночої терапії працює краще, ніж ін'єкції стандартних ліків.

здоров'я легкі рак легенів
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