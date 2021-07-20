Медики розповіли , як визначити небезпечне підвищення рівня цукру в крові / УНІАН

Діабетична хіроартропатія (синдром "жорсткої руки") досить часто вознікнает через недостатнього контролю рівня цукру в крові. Про це пише британське видання Daily Express з посиланням на нове дослідження.

За словами медиків, діабетичний синдром жорсткої руки - це шкірне захворювання, що характеризується обмеженою рухливістю суглобів рук і пальців.

У матеріалі наголошується, що при захворюванні скутість в пальцях спочатку виникає в мізинці, але з часом може поширитися на всю руку. Шкіра, як підкреслюють медики, може відчуватися як потовщена або навіть воскова.

Щоб виявити хворобу, слід звести долоні разом. При наявності синдрому пальці рук не стикнуться. І в такому випадку людині потрібно відразу звертатися до лікаря.

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