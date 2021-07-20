УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Медики розповіли, як визначити небезпечне підвищення рівня цукру в крові

20 липня 2021, 01:39

Є один більш-менш достовірний симптом, кажуть лікарі, який сигналізує про те, що в організмі людини різко підскочив рівень цукру в крові.

Цукровий діабет
Медики розповіли , як визначити небезпечне підвищення рівня цукру в крові / УНІАН

Діабетична хіроартропатія (синдром "жорсткої руки") досить часто вознікнает через недостатнього контролю рівня цукру в крові. Про це пише британське видання Daily Express з посиланням на нове дослідження.

За словами медиків, діабетичний синдром жорсткої руки - це шкірне захворювання, що характеризується обмеженою рухливістю суглобів рук і пальців.

У матеріалі наголошується, що при захворюванні скутість в пальцях спочатку виникає в мізинці, але з часом може поширитися на всю руку. Шкіра, як підкреслюють медики, може відчуватися як потовщена або навіть воскова.

Щоб виявити хворобу, слід звести долоні разом. При наявності синдрому пальці рук не стикнуться. І в такому випадку людині потрібно відразу звертатися до лікаря.

читайте такожЗнижує ризик діабету, зміцнює серце і бореться з раком: цей дешевий продукт може допомогти

Реклама

Нагадаємо, раніше китайські вчені довели новий зв'язок діабету і коронавірусу, а американські дослідники знайшли Нова ознака поширеного типу діабету

Кардіолог Олександр Мясников заявив - коли у людини є схильність до діабету або вже спостерігається переддіабетний стан, то допомогти організму може вживання трьох напоїв.

діабет цукор цукровий діабет
Зараз ви переглядаєте новину «Медики розповіли, як визначити небезпечне підвищення рівня цукру в крові». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Медузи жалять і нападають на всіх: туристи показали катастрофічну ситуацію в КирилівціМедузи жалять і нападають на всіх: туристи показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці У моду на осінь 2021 повертаються приголомшливі сукні в стилі 70-х, блискітки та сільський стильУ моду на осінь 2021 повертаються приголомшливі сукні в стилі 70-х, блискітки та сільський стиль До України мчить небезпечний північний циклон з ураганомДо України мчить небезпечний північний циклон з ураганом Важка ціна для України і зрада Меркель: Арестович оголосив про небезпечні плани ЗаходуВажка ціна для України і зрада Меркель: Арестович оголосив про небезпечні плани Заходу Названо 6 простих звичок, які приведуть вас до успіхуНазвано 6 простих звичок, які приведуть вас до успіху

Останні новини

03:50

Три види стрілок для очей, які ніколи не вийдуть з моди, і подарують погляд Мерилін Монро

03:02

Вчені знайшли незвичайну і корисну заміну вівсянці Відео

02:26

Jerry Heil випадково засвітила юні груди під час зйомки блогу

01:39

Медики розповіли, як визначити небезпечне підвищення рівня цукру в крові Відео

01:28

Учені з'ясували, коли краще займатися спортом - вранці або ввечері

Реклама
01:27

Підготовка аншлюсу: експерт оцінив скандальну статтю Путіна про Україну Відео

19 липня, понеділок
23:58

Названо 7 продуктів, від яких потрібно відмовитися перед сном Відео

23:23

США і Німеччина домовилися про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters Відео

23:22

Де сісти, щоб уникнути заколисування і шість способів лікування Відео

23:06

Заворотнюк заразилася коронавірусом під час відвідування окупованого Криму

23:02

Автомобільний газ продовжує дорожчати: чому і наскільки ще злетить ціна на паливо Відео

22:57

Знижує ризик передчасної смерті на 24%: лікарі назвали корисний протеїн Відео

22:55

Буде ще гірше: українців попередили про новий потоп Відео

22:17

Розбита голова і зламана нога: у київському ТЦ вітрина впала на 4-річну дитину

22:15

Росія у вогні: пожежі в Якутії видно навіть з космосу Відео

21:32

Позашляховик розірвало на частини: під Одесою у страшній аварії загинув чиновник Відео

21:31

"Операція пройшла успішно": у Дніпрі хірурги дивом врятували вагітну дівчину

21:08

Переможниця Холостяка нарешті вийшла заміж за свого обранця

21:06

Небезпека штаму Дельта в Україні: у МОЗ оголосили про ініціативу щодо нового коронавірусу Відео

20:59

"Невакциновані від COVID-19 по прибуттю в Україну з-за кордону підуть на самоізоляцію" - МОЗ Відео

Реклама
20:43

В Україну увірветься різке похолодання до +11 Відео

20:37

Україна у ЄС або напад Росії: Зеленський різко закликав Європу зробити вирішальний крок

20:26

Гороскоп удачі: дізнайтеся свій найуспішніший час доби Відео

20:14

У Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожай Відео

19:52

Довгожителі "блакитної зони" назвали свої чотири ранкові звички Відео

19:41

Найпотужніший стимул для реформ: Україна, Грузія і Молдова оголосили про заявки щодо вступу до ЄС

19:37

Тіктокери, що розгромили квартиру на Печерську, постануть перед судом: їм світить до 5 років

19:35

Від авто нічого не залишилося: в Івано-Франківській області загинув у ДТП український футболіст Відео

18:52

Позитив зізнався, навіщо йому розвал групи Время Стекло

18:49

Прикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

18:44

Газова криза у Європі: Газпром накрутить постачання палива через ГТС України Відео

18:34

Назвао найбільш ранні ознаки діабету: на що обов'язково звернути увагу Відео

18:25

На ринку електроенергії хочуть запровадити профілі споживання: що це означає

18:18

"Дельта" в Україні: інфекціоніст назвала найбільші ризики штаму для українців Відео

18:17

Майже як у Німеччині: на Закарпатті через повінь вода все змітає на своєму шляху Фото Відео

17:54

У Дніпрі собака по серед вулиці накинувся на перехожу і роздер обличчя Відео

17:35

Майже 75% українців рвуться до Євросоюзу: КМІС показав, як виглядав би референдум щодо Європи

17:32

"Україна розвернеться на Схід": у МЗС відповіли на скандальну заяву Арестовича Відео

17:31

"В їб**ло дати, бл*": у Дніпрі дівчата-підлітки ділили хлопця бійкою Відео

17:29

Лікарі розповіли, чому не можна спати після обіду Відео

Реклама
17:13

Пенсії в Україні перерахують: які виплати отримуватимуть пенсіонери Відео

17:00

Мама відвернулася, щоб зібрати на березі речі: на Житомирщині потонув 6-хлопчик

16:58

"Правовий маразм": експерт оцінив виклик СБУ Шойгу до Маріуполя

16:46

Через зливи київський туалет "взяв у заручники" трійку людей

16:42

Зірка Сутінків Крістен Стюарт вийшла заміж - ЗМІ

16:36

Міністр переплутав: у Мінфіні відмовилися від слів про підвищення мінімалки до 7 тисяч Відео

16:24

Битва з РФ і коливання Брюсселя: Зеленський закликав ЄС прийняти рішення щодо євроінтеграції України

16:22

У Дніпрі маленький хлопчик вилив на себе окріп: пів тіла в опіках Відео

16:21

Названо ліки від популярного стану, які допомагають боротися з Альцгеймера Відео

16:20

У Міносвіти підтримали ідею створення приватного вишу "Метінвест політехніка"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти