Може повністю паралізувати: вчені назвали важкий наслідок COVID-19

Названо новий наслідок коронавірусу / УНІАН

Британські вчені з Бірмінгемського університету попередили про нові наслідки коронавірусу для організму.

Зокрема, зараження COVID-19 може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре та інших аутоімунних захворювань. При тяжкому перебігу хвороби можливі параліч дихальних і краніальних м'язів, передає EurekAlert.

Під час дослідження були вивчені дані пацієнтів, які перехворіли на коронавірус у важкій та легкій формах. У таких хворих вчені зафіксували оніміння ступень і кистей рук, м'язову слабкість та біль, проблеми з координацією.

Один з авторів дослідження, професор Алекс Ріхтер розповів, що ідентифіковані антитіла аналогічні тим, що викликають низку аутоімунних захворювань шкіри, м'язів і серця.

"Ми ще не знаємо, чи дійсно ці аутоантитіла викликають симптоми у пацієнтів, і чи є це звичайним явищем після безлічі інфекцій або просто після COVID-19. Ці питання будуть розглянуті в наступній частині нашого дослідження", - зазначив учений.

Довідка. Синдром Гієна-Барре - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви, повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Синдром може вражати людей в будь-якому віці, але найчастіше він зустрічається у дорослих людей і у чоловіків. Важкі випадки синдрому Гійена-Барре спостерігаються рідко, але вони можуть призводити практично до повного паралічу.

Синдром Гієна-Барре має потенційну загрозу для життя. При цьому більшість людей повністю одужують навіть в найважчих випадках синдрому Гійена-Барре.

читайте такожДовгий СOVID: чи існує постковідний синдром і як з ним боротися

Як повідомляв Главред, група американських і британських лікарів встановила, що коронавірус COVID-19 має прямий вплив на психічне здоров'я пацієнтів.

Крім того вчені з'ясували, що пацієнти, які перехворіли на коронавірус, страждають не лише від відсутності нюху і смаку, у них також спостерігаються міокардити і астенічний синдром, який проявляється безсиллям і депресіями.