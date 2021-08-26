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Чи можна уві сні "спалювати" зайву вагу - відповідь дієтолога

26 серпня 2021, 03:46

В організмі до півночі виробляється спалює жир гормон — соматотропін. Про це говорить відома лікарка-дієтологиня і ендокринологиня Анжеліка Чиж.

Сну
Чи можна уві сні "спалювати" зайвий весь-відповідь дієтолога/ ua.depositphotos.com

Для скидання зайвої ваги зовсім не обов'язково лягати спати на голодний шлунок. Про те, що найкраще з'їсти перед сном, відома лікарка-дієтологиня і ендокринологиня Анжеліка Чиж розповіла порталу "Доктор Пітер".

Фахівець зазначила, що в організмі до півночі виробляється спалює жир гормон — соматотропін.

"Для його вироблення треба зробити два кроки. Перший крок - з'їсти перед сном два відварених яєчних білки. Другий крок - лягти спати до 11 години вечора. Вранці на вагах - мінус 300 грамів", - заявила вона.

Також дієтологиня перерахувала продукти, від яких не слід відмовлятися навіть при дієті. В першу чергу до них відносяться містять білок продукти: курка, індичка, риба, яйце, нежирне м'ясо. Вони важливі для зміцнення кісток і імунної системи, поліпшення шкіри і вироблення гормонів.

читайте такожДієтолог розкрила секрет, як їсти досхочу і не набирати зайву вагу

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Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому пандемія COVID-19 загрожує спалахом ожиріння. Карантин можна назвати головним каталізатором процесу ожиріння.

Вчені знайшли нову причину ожиріння у жінок. Виявляється, є чіткий фактор того, що жінки починають набирати зайву вагу.

Стало відомо, які корисні продукти з омега-3 допоможуть скинути вагу. Як кажуть медики, в організмі багатьох людей не вистачає поліненасичених жирів омега-3 ‒ оскільки жоден орган не може їх синтезувати.

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здоров'я зайва вага сон
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