Чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих - відповідь учених

На сьогодні жодна вакцина проти коронавірусу "не ефективна на 100%" / Фото УНІАН

Якщо вакцинована від коронавірусу людина заразиться штамом Дельта, то вона навряд чи зможе інфікувати когось ще. Принаймні так вважає експертка з інфекційних захворювань Моніка Ганді, яка працює в Каліфорнійському університеті в штаті Сан-Франциско в США.

За її словами, точно вчені не знають, наскільки ймовірно, що людина, яка отримала щеплення, заразиться Дельтою і передасть штам іншому – вакцинованому чи ні.

"Але прості мікробіологічні принципи вказують на те, що це, ймовірно, дуже низький ризик", - цитує лікаря видання Bloomberg.

Ганді додала, що на сьогодні жодна вакцина проти коронавірусу "не ефективна на 100%". При цьому імунізацію від COVID-19 потрібно пройти всім. За її словами, чим менше людей будуть схильні до зараження, тим менше ймовірність поширення вірусу.

читайте такожЛікар з Ізраїлю назвав найефективнішу вакцину від штаму коронавірусу ДельтаЛікар зазначила, що вже доведено: вакцини дуже добре запобігають тяжким випадкам захворювання. Але потрібні додаткові дослідження, щоб отримати чіткіше уявлення про те, наскільки легко вакцинованим людям заразитися і передати коронавірус.

Реклама

Як повідомляв Главред, раніше американські ЗМІ з посиланням на учених писали, що штам Дельта, визнаний одним з найнебезпечніших через мутації, передається серед вакцинованих так само легко, як і серед інших людей. Крім того, цей штам вірусу, імовірно, частіше призводить до ускладнень. Зазначалося, що штам Дельта є заразнішим, ніж лихоманка Ебола, застуда, сезонний грип, віспа і коронавірус SARS-CoV.

Штам Дельта в Україні- про що раніше писав Главред:

Станом на 13 серпня, на території України вже зареєстрували 300 випадків захворювання Дельта-штамом коронавірусу. Тобто загальна кількість епізодів зросла вдвічі.

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом з матір'ю.

В Одеській області в дитячому таборі Молода гвардія, де було зафіксовано спалах коронавірусу, у 30 дітей та 3 вихователів підтвердився Дельта-штам коронавірусу.

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих на коронавірус почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.