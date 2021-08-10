Можна сплутати із сезонною алергією: лікар назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта

Симптоми коронавірусу Дельта можна сплутати із сезонною алергією / Фото Reuters

Україну почав атакувати індійський штам коронавірусу, відомий як Дельта. Його ознаки відрізняються від широко відомих симптомів вихідного штаму COVID-19. Зокрема, їх можна легко сплутати із сезонною алергією, заявив лікар зі штату Луїзіана в США Джо Кантер.

За його словами, визначити зараження штамом Дельта можна і за класичними симптомами - це кашель, задишка і лихоманка, а ось інші симптоми, наприклад, чхання, можна помилково прийняти за застуду або навіть просто алергію, пише The Sun.

"У вас можуть бути відносно легкі симптоми, які ви можете легко сплутати з алергією або чимось, чим ви заразилися від своєї дитини, яка ходить у дитячий садок", - сказав лікар.

Кантер порадив обстежитися і обмежити контакти з іншими людьми, якщо проявляються будь-які симптоми коронавірусу: біль в горлі, нежить, закладеність носових пазух тощо.

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"Дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як про симптом у порівнянні з людьми без щеплення", – додав медик.

Штам коронавірусу Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

Зафіксовано негативну статистику щодо поширення індійського штаму коронавірусу Дельта у Львівській області. У регіоні в неділю, 8 серпня, підтвердили сім нових випадків зараження даним варіантом інфекції.

У Тернопільській області вже зафіксовано 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу Дельта. Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксовано першу смерть, спровоковану Дельта-штамом.

Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna. Вони - кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.