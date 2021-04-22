На які симптоми раку люди найчастіше не звертають увагу - медики

За словами лікарів, деякі з найпоширеніших симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання, тому люди не звертають увагу.
Західні медики назвали симптоми раку, які люди найчастіше ігнорують. Про це повідомляє британський портал Daily Express.
Фахівці відзначають, що деякі з найпоширеніших симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання, тому-то багато людей і не звертають на них уваги.
Лікарі кажуть, що труднощі з ковтанням можуть бути ознакою раку стравоходу, відвислі повіки сигналізувати про ракової пухлини в легенях, а захриплість сигналізувати про рак гортані.
Експерти також додали, що варто обов'язково звернутися за медичною допомогою в разі неминущого здуття живота. За їх словами, за цим симптомом може ховатися рак яєчників. Водночас темно-коричнева сеча може бути ознакою раку підшлункової залози, а сеча з червоним відтінком — раку нирок, сечового міхура або простати.
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