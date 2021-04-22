На які симптоми раку люди найчастіше не звертають увагу - медики

На які симптоми раку лікарі найчастіше не звертають увагу / IAEA Imagebank / Flickr

Західні медики назвали симптоми раку, які люди найчастіше ігнорують. Про це повідомляє британський портал Daily Express.

Фахівці відзначають, що деякі з найпоширеніших симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання, тому-то багато людей і не звертають на них уваги.

Лікарі кажуть, що труднощі з ковтанням можуть бути ознакою раку стравоходу, відвислі повіки сигналізувати про ракової пухлини в легенях, а захриплість сигналізувати про рак гортані.

Експерти також додали, що варто обов'язково звернутися за медичною допомогою в разі неминущого здуття живота. За їх словами, за цим симптомом може ховатися рак яєчників. Водночас темно-коричнева сеча може бути ознакою раку підшлункової залози, а сеча з червоним відтінком — раку нирок, сечового міхура або простати.

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