Знайдено новий спосіб прискорити одужання від COVID-19-коментар вчених

Знайдено новий спосіб прискорити одужання від COVID-19 / УНІАН

Є спосіб прискорити процес одужання після зараження COVID-19. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету. Про це повідомляє РИА Новости.

Одним з дієвих методів називається використання інгалятора від астми. За даними досліджень, вживання будесоніду, лікарського засобу, який застосовується при астмі, прискорює процес відновлення при захворюванні. Воно має протизапальну, протиалергічну та імунодепресивну дію.

Один з учасників дослідження назвав це відкриття "важливою віхою для пандемії". Фахівці також відзначили, що, завдяки будесоніду, пацієнти одужували в середньому швидше на три дні.

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Нагадаємо раніше американські вчені заявили, що запаморочення - це ще одне з основних клінічних проявів коронавірусу. Відзначається, що запаморочення не означає автоматично наявність COVID-19, особливо якщо немає інших симптомів. Але вчені радять проконсультуватися з лікарем, якщо це почуття не проходить.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що організму на відновлення після коронавірусу потрібно не менше місяця. Медик пояснив, що не можна робити після хвороби.