Названо найкращий спосіб спалити жир на животі

Як прибрати жир з живота за допомогою харчування - дієтолог / Фото pixabay.com

Жир на животі - проблема, з якою часто стикаються як жінки, так і чоловіки. Голова наукової ради Асоціації дієтологів України Олександра Кириленко пояснила, що одна дієта не зможе врятувати ситуацію, і розповіла, що потрібно робити.

Експерт зазначила, що для початку необхідно обстежити шлунково-кишковий тракт, зробити УЗД черевної порожнини, щитовидної залози, надниркових залоз, підшлункової залози. Також необхідно здати аналіз крові, печінкові та ниркові проби, маркери діабету, передає Obozrevatel.

"Часто абдомінальний тип ожиріння (відкладення жирової тканини в області живота і верхньої частини тулуба, - ред.) супроводжується метаболічним синдромом - порушенням толерантності до вуглеводів і діабетом другого типу", – заявила експерт.

читайте такожЯк подолати нічний апетит: дієтолог розкрила секретЛише після цих аналізів фахівець зможе сказати, з чим пов'язана наявність жиру на животі, і призначить певне лікування. За словами дієтолога, всім без винятку призначають спеціальну фізкультуру.

"Це передусім аеробіка. Не менше ніж 30 хвилин щодня потрібно в легкому темпі виконувати кардіо-навантаження. Рекомендується проводити тренування на свіжому повітрі – альпійська ходьба, орбітрек або навантаження, де працюють 90% м'язів. За допомогою фізичних вправ відбувається зниження рівня глюкози в крові, оскільки вона замикається в м'язах", – розповіла експерт.

Як прибрати жир з живота за допомогою харчування

Щоби позбутися жиру на животі, необхідно відмовитися від певних продуктів. Дієтолог порадила прибрати з раціону консерванти, барвники, підсилювачі смаку. Крім того, необхідно виключити здобу, білий хліб, всі хлібобулочні вироби, солодощі та часті перекуси. Від солодких фруктів і сухофруктів також слід відмовитися.

У раціон слід додати рослинні білки, цільнозернові крупи, бобові, велику кількість салатів, сезонні овочі та фрукти.

Кращий спосіб спалити жир на животі

Кириленко зазначила, що швидко спалити жир на животі можна, якщо наростити м'язову масу. Вона радить перед кожним тренуванням робити спеціальний вітамінний смузі.

"За 30 хвилин до занять спортом слід випити такий коктейль: змішати в блендері біойогурт, перемелене насіння льону, ягоди чорниці (полуниці або малини) і додати банан. За рахунок цього смузі йде приплив енергії", - поділилася фахівець.

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