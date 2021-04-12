Названо продукт, який швидко знижує рівень цукру в крові

У цьому продукті міститься багато білка і клітковини, а також пом'якшує перебіг застуд.
Лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповіла про користь продукту, який допоможе знизити цукор в крові.
За словами медика, вживання імбиру сприяє швидкому зниженню рівня цукру в крові.
За її словами, в імбирі міститься багато білка і клітковини, також пом'якшує перебіг застуд, допомагає при здутті живота, знижує нудоту і полегшує токсикоз під час вагітності.
"Нестача калію призводить до депресії, почастішання серцебиття, слабкості, частих нападів нудоти. Мідь разом із залізом утворює еритроцити, пігменти волосся і шкіри. Коли міді не вистачає, раніше старіє шкіра, з'являються зморшки", - повідомила Ольга Корабльова, пишуть РІА Новини.
Калорійність імбиру - всього 80 калорій на 100 грамів. Найбільше в ньому міді (22 відсотки від добової норми) і калію (16 відсотків), зазначає фахівець.
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