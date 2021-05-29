Названо найнебезпечніший сезонний фрукт

З усіх кісточкових фруктів найбільшим алергеном є персики / Фото pixaby

З приходом весняно-літнього періоду приходить і пора сезонних фруктів, однак не всім вони підуть на користь. Дієтолог і нутриціолог Інна Кононенко розповіла, що людям, схильним до алергії, краще обмежити їхнє вживання.

За словами лікаря, алергія на сезонні фрукти, як правило, виникає не сама по собі, передає 5-tv.ru. Спочатку проявляється реакція на цвітіння рослин і трав, а вже після цього розвивається перехресна алергія на фрукти. Якщо у людини якісь алергічні прояви цвітіння берези, вільхи, ліщини, то рекомендується виключити з раціону всі кісточкові фрукти — яблука, персики, абрикоси, груші, а також всі ті, що відносяться до сімейства рожевих — полуницю, малину, вишню.

Людям з алергією на цвітіння злакових трав варто відмовитися від вживання полуниці й суниці, а в разі реакції на цвітіння бур'янів, таких як амброзія, полин, лобода, з раціону слід виключити дині та кавуни.

"З усіх кісточкових фруктів найбільшим алергеном є персики. Вони містять дуже велику кількість алергенного білка. Причому максимальний його вміст в шкірці - як в жовтих, так і в червоних плодах. Тому, якщо ви бачите алергічну реакцію на персики, то всі кісточкові фрукти і все, що відноситься до сімейства рожевих, краще виключити з раціону. У них схожі білки, вони можуть викликати перехресну алергію і таким чином посилювати алергію на персики і приводити до появи алергії на кісточкові фрукти", - попередила дієтолог.

Як проявляється алергія

Наслідки алергії на сезонні фрукти, можуть бути різними. Наприклад, закладеність носа, чхання, сльозотеча і свербіж в очах. Більш серйозні ускладнення - це запалення і набряки в легенях і трахеї, бронхіт і бронхіальна астма. Також проявом алергії може стати анафілактичний шок.

"Алергія може бути дуже небезпечною. Особливо якщо вона проявляється анафілактичним шоком. У разі невчасно наданої медичної допомоги анафілактичний шок може привести до летального результату. Може розвинутися набряк квінкі, при якому допомога потрібна впродовж короткого часу, інакше людина може померти. Будьте уважні до свого здоров'я і бережіть себе",— резюмувала Кононенко.

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