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Названо найкорисніший гарячий напій для організму

16 червня 2021, 00:02
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При регулярному вживанні цього напою серцево-судинна система буде працювати набагато краще.

Какао
Чим корисно какао / pixabay

Гарячі напої не завжди несуть в собі користь, проте медики назвали корисний напій, який багатий вітамінами, покращує настрій і позбавляє від кашлю.

За словами фахівців, найкорисніший гарячий напій - це какао. У ньому повно вітаміну В, жири, органічні кислоти. Зловживати ним не варто, так як він досить калорійний, але для здоров'я він дуже корисний, пише Changeua.

З давніх часів напій з какао-порошку використовували в медицині. Їм лікували захворювання грудей, розлади шлунка. У Франції какао використовували навіть для лікування депресії і поганого настрою.

Користь какао для організму людини

У какао багато антиоксидантів і за деякими дослідженнями, їх навіть більше, ніж в зеленому чаї. Антиоксиданти здатні надавати позитивний ефект в профілактиці розвитку багатьох небезпечних захворювань.

Какао допомагає поліпшити кровотік, уникнути застою крові і утворення бляшок на стінках судин. При регулярному вживанні какао серцево-судинна система буде працювати набагато краще.

У какао містяться флаваноли, які підвищують доступ кисню в мозок людини. Це сприятливо позначається на когнітивних здібностях і підвищує розумові здібності у чоловіків.

Какао покращує настрій після важкого дня або рано вранці. У цьому напої містяться речовини, які сприяють виробленню серотоніну – гормону радості.

Як раніше повідомляв Главред:

Шведські вчені стверджували - один з популярних видів заварювання кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем зі здоров'ям.

До того дослідники з Італії зуміли довести незвичайний вплив кави на організм

Раніше російський дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова попередила, що дітям і підліткам варто уникати кофеїну.

Експерт також назвала одну негативну властивість кави - воно зневоднює організм, тому після однієї випитої чашки цього напою потрібно спустошити дві склянки з водою.

здоров'я какао
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