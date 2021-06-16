Названо найкорисніший гарячий напій для організму

Чим корисно какао / pixabay

Гарячі напої не завжди несуть в собі користь, проте медики назвали корисний напій, який багатий вітамінами, покращує настрій і позбавляє від кашлю.

За словами фахівців, найкорисніший гарячий напій - це какао. У ньому повно вітаміну В, жири, органічні кислоти. Зловживати ним не варто, так як він досить калорійний, але для здоров'я він дуже корисний, пише Changeua.

З давніх часів напій з какао-порошку використовували в медицині. Їм лікували захворювання грудей, розлади шлунка. У Франції какао використовували навіть для лікування депресії і поганого настрою.

Користь какао для організму людини

У какао багато антиоксидантів і за деякими дослідженнями, їх навіть більше, ніж в зеленому чаї. Антиоксиданти здатні надавати позитивний ефект в профілактиці розвитку багатьох небезпечних захворювань.

Какао допомагає поліпшити кровотік, уникнути застою крові і утворення бляшок на стінках судин. При регулярному вживанні какао серцево-судинна система буде працювати набагато краще.

У какао містяться флаваноли, які підвищують доступ кисню в мозок людини. Це сприятливо позначається на когнітивних здібностях і підвищує розумові здібності у чоловіків.

Какао покращує настрій після важкого дня або рано вранці. У цьому напої містяться речовини, які сприяють виробленню серотоніну – гормону радості.

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