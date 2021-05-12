Названо смертельно небезпечний алкогольний напій

Який алкоголь шкідливий для здоров'я / pixabay

Вчені назвали найнебезпечніший алкоголь. Згідно з новими дослідженнями, шкода пива не в спирті, а в компонентах, які дають напою смак і піну.

Як пише change, мова йде про хміль, який під час росту і дозрівання витягує з грунту шкідливі елементи, такі як кобальт та інші метали.

Вони підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а при гострому отруєнні можуть навіть привести до летального результату.

Так, в одній пляшці (375 мл) дослідженого зразка була виявлена допустима для людини добова доза кобальту.

Крім того, пиво сприяє набору ваги, що теж не дуже йде на користь здоров'ю.

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При цьому вчені вважають, що найбезпечнішим напоєм є сухе червоне вино. Воно містить антиоксиданти, вітаміни, А також корисні мікроелементи.

Добова норма для чоловіка - 1-2 келихи, а для жінки - 1 келих. А все що зайве, йде тільки на шкоду.

Як раніше повідомляв Главред: