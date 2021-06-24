Названо несподівану небезпеку бананів

Чим небезпечні банани / pixabay

Лікарі рекомендують в першу чергу збільшити в раціоні кількість овочів і фруктів, щоб зміцнити здоров'я і самопочуття, а в літній сезон і зовсім говорити про користь цих продуктів не доводиться.

Вони містять велику кількість клітковини, яка підтримує відчуття ситості протягом дня і пригнічує тягу до їжі. Однак надмірне споживання фруктів може привести до неприємних наслідків.

Головна проблема полягає в тому, що в них міститься високий рівень цукру. Особливо небезпечними з цієї точки зору вважаються банани. У той час як в помірних кількостях цей фрукт забезпечує організм ключовими вітамінами і мінералами, переїдання може сильно нашкодити.

В першу чергу, варто турбуватися про зайву вагу. Банани містять значну кількість вуглеводів і калорій, які при надмірному вживанні фрукта негативно позначаються на фігурі, повідомляє EatThis.

За даними Сіднейського університету, банани не можна їсти у великій кількості людям, які страждають від високого цукру в крові. Хоча глікемічний індекс (ГІ) фрукта дорівнює 62, що потрапляє в категорію "помірного", існує ризик стрибків глюкози, які можуть виявитися фатальними.

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Банани є відмінним джерелом калію. Однак і він в неправильних кількостях може завдати шкоди організму. Зокрема, існує ризик розвитку гіперкаліємії, при якій порушується функція нервових і м'язових клітин.

Ще однією небезпекою надмірного споживання бананів є мігрені. За словами вчених, болі викликають певні хімічні речовини, одне з яких є в цьому фрукті. Йдеться про тірамін.

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