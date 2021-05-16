Названо небезпеку ряжанки для організму

Кому не можна пити ряжанку і йогурт / pixabay

Лікар-дієтолог Михайло Гінзбург порівняв йогурт, ряжанку і кефір, назвав їх корисні властивості і розповів про небезпеку для здоров'я.

За словами лікаря, всі кисломолочні продукти мають симбіотну мікрофлору, яка унікальна тим, що не дозволяє розмножуватися бактеріям, які надають токсичну і запальну дію.

Їх щоденне вживання дуже важливо, особливо це стосується перехворілих на коронавірусн, так як такі продукти допомагають відновити мікрофлору.

"Корисні бактерії захищають в тому числі від коронавірусу, так як стимулюють противірусний імунітет. Дослідження показують, що кисломолочні продукти і симбіотні бактерії блокують фермент, за допомогою якого віруси проникають в клітину, і ускладнюють реалізацію інфекції", — розповів Гінзбург.

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Однак у кисломолочних продуктів є ряд дефектів, про які не можна забувати:

Зокрема, кефір здатний негативно впливати на слизову шлунка в тому випадку, якщо виявиться дуже кислим.

здатний негативно впливати на слизову шлунка в тому випадку, якщо виявиться дуже кислим. При приготуванні ряжанка використовується жирне молоко, в зв'язку з чим при схудненні необхідно уникати цього продукту.

використовується жирне молоко, в зв'язку з чим при схудненні необхідно уникати цього продукту. Вибирати йогурт , звертайте увагу на його склад, так як цукровмісні кисломолочні продукти несуть шкоду здоров'ю.

На думку дієтолога, з представлених продуктів найбільш корисним є йогурт, за ним йде кефір і замикає трійку ряжанка.

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