Названо небезпеку ряжанки для організму

На думку дієтолога, з представлених продуктів найбільш корисним є йогурт.
Лікар-дієтолог Михайло Гінзбург порівняв йогурт, ряжанку і кефір, назвав їх корисні властивості і розповів про небезпеку для здоров'я.
За словами лікаря, всі кисломолочні продукти мають симбіотну мікрофлору, яка унікальна тим, що не дозволяє розмножуватися бактеріям, які надають токсичну і запальну дію.
Їх щоденне вживання дуже важливо, особливо це стосується перехворілих на коронавірусн, так як такі продукти допомагають відновити мікрофлору.
"Корисні бактерії захищають в тому числі від коронавірусу, так як стимулюють противірусний імунітет. Дослідження показують, що кисломолочні продукти і симбіотні бактерії блокують фермент, за допомогою якого віруси проникають в клітину, і ускладнюють реалізацію інфекції", — розповів Гінзбург.
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Однак у кисломолочних продуктів є ряд дефектів, про які не можна забувати:
- Зокрема, кефір здатний негативно впливати на слизову шлунка в тому випадку, якщо виявиться дуже кислим.
- При приготуванні ряжанка використовується жирне молоко, в зв'язку з чим при схудненні необхідно уникати цього продукту.
- Вибирати йогурт, звертайте увагу на його склад, так як цукровмісні кисломолочні продукти несуть шкоду здоров'ю.
На думку дієтолога, з представлених продуктів найбільш корисним є йогурт, за ним йде кефір і замикає трійку ряжанка.
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