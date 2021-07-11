Названо найнебезпечнішу температуру повітря для людини

Яка спека найнебезпечніша для здоров'я / pixabay

Взимку ми постійно замерзаємо і шукаємо способи зігрітися, а літом - шукаємо прохолоду і використовуємо будь-які варіанти, щоб не знемагати від спеки.

Сильна спека, яка охоплює останнім часом більшу частину земної кулі і тримається протягом тривалого часу, збільшує фізіологічний стрес у людей, тварин і навіть рослин.

Вчені провели дослідження і з'ясували, яка температура на планеті є оптимальною, а яка - найнебезпечнішою, передає MedicalXpress.

Як виявилося, найоптимальніша для всіх живих істот температура - це від +17 до + 24 градусів.

Як пояснив професор Сенхольд Ассенг, комфортні і небезпечні температурні показники для людей, великої рогатої худоби, свиней, птахів і рослин приблизно однакові.

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При високій вологості помірне теплове навантаження для людини починається після +23 градусів, при низькій вологості – при +27 градусах.

"Якщо людину піддають впливу температури вище + 32 градусів при надзвичайно високій вологості або вище +45 градусів при вкрай низькій вологості протягом довгого часу, то результат може бути фатальним", - зазначає професор Ассенг.

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Він додав, що при температурі вище +40 градусів, яка спостерігається зараз на північному заході США і в Канаді, людям життєво необхідно перебувати в приміщеннях з кондиціонуванням повітря.

Прогноз погоди до кінця літа 2021

Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.

Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки - стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.