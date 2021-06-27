Названо неймовірну супервластивість вишні

Чим корисна вишня / pixabay

В Україні вже розпочався сезон вишні. Це одна з найулюбленіших ягід українців.

Вишня містить вітаміни, мінерали та сполуки з потужним позитивним впливом на здоров'я людини, пише видання Medical News Today.

Допомагає при запаленнях. Вишня може бути особливо корисною як частина протизапальної дієти. При цьому, це стосується як терпких, так і солодких сортів вишні, а також вишневого соку.

Лікування подагри. Вживання вишні може допомогти людині підтримувати помірний рівень сечової кислоти в організмі.

Згідно з результатами різних досліджень, прийом вишневого концентрату або вживання вишні на 35% зменшувало симптоми подагри протягом двох днів. І це незалежно від статі, маси тіла, споживання алкоголю, діуретиків і вживання ліків проти подагри.

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Користь для серця. В цілому дієта, заснована на фруктах і овочах і з низьким вмістом насичених жирів, найкраща для серця. Однак вишня може бути особливо цінною в здорової для серця дієти, оскільки вона знижує артеріальний тиск завдяки поліфенолу і калію, які містяться в ягоді.

А високий кров'яний тиск є одним із самих основних факторів ризику серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смерті в усьому світі та Україні зокрема.

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Покращує сон. Вишня - природне джерело мелатоніну, який є нейромедіатором, що впливає на сон і настрій людини. Мелатонін може бути корисний для тих, хто страждає безсонням, оскільки саме ця хімічна речовина відповідає за сонливість. Особливо вона допомагає людям старшого віку.

При цьому, людям з виразкою або гастритом варто утриматися від вживання вишні.

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