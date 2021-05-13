Названо найнебезпечніше печиво на полицях магазинів

Найякісніше печиво - це печиво, в якому міститься вершкове масло / Фото pixaby

Більшість видів печива, що ми бачимо на полицях магазинів, не відповідає стандартам якості й може бути небезпечним для здоров'я. Експерт з якості харчових продуктів Олена Сидоренко розповіла, як вибрати якісне печиво і що в складі продукту має одразу насторожити.

За словами експерта, 90% печива містить борошно вищого гатунку, величезну кількість цукру, рослинні олії, маргарин або кондитерський жир або замінник жиру. При цьому навіть ті вироби, які раніше вважалися безпечними - наприклад, бублики, сушки – на сьогоднішній можуть містити і кондитерські жири.

"Це небезпечно, це алергенно, це викликає серцево-судинні та онкологічні захворювання", - зазначила експерт.

Як вибрати якісне печиво

Фактично все печиво промислового виробництва містить гідрогенізовані жири. Згідно з нормами, їхній зміст не повинен перевищувати 8%.

Є окремі сумлінні виробники, але багато хто не вказує відсоток рафінованого, переробленого жиру. Крім небезпечних жирів продукт може містити й інші небезпечні складові, зокрема, консервуючі речовини, ароматизатори, барвники.

Як пояснила Сидоренко, найякісніше печиво - це печиво, в якому міститься вершкове масло. Такий продукт зазвичай коштує вдвічі-втричі дорожче.

"Якщо в складі є вершкове масло, різні види борошна, якщо в складі цукор не на першому місці або взагалі відсутній, натомість додано рослинний компонент, що має солодкий вміст, на печиво можна звертати увагу", – порадила вона.

Яке печиво не варто купувати

Експерт з якості харчових продуктів також розповіла, яке печиво завжди варто обходити стороною, щоби не нашкодити здоров'ю.

"Якщо на маркуванні написано: рослинні жири в твердому стані, масло вибілене, масло рафіноване, маргарин, кондитерський жир, замінник вершкового масла – це той маячок, який говорить про те, що це печиво слід відкласти", - розповіла Сидоренко.

"Якщо на упаковці просто написано "рослинне масло" і не вказано, в якому стані, це печиво тим більше треба відкласти, тому що таким чином взагалі від споживача ховається інформація", - додала вона.

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