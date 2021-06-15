Названо 5 повсякденних звичок, які скорочують життя в середньому на 10 років

Прибравши ці життєві звички, ви допоможете собі стати трішки здоровіше.
Вчені з'ясували, які повсякденні звички здатні скоротити життя людини в середньому від 6 до 18 років.
Такі результати досліджень канадських, британських, японських і німецьких вчених, проводили серед добровольців протягом 10 років.
Так, курці ризикують скоротити тривалість життя на 32-39%.
Переїдання, ожиріння і зайва вага "забирають" у людини 14 років життя.
Сидячий і малорухливий спосіб життя скорочує життя чоловіків на 7 років, а жінок – на 16 років.
Зловживання алкоголем здатне скорочувати життя на 10 років – і це мінімум.
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Занадто часте вживання червоного м'яса, особливо після 40 років здатне скорочувати життя жінкам на 14, а чоловікам – на 18 років, додали вчені.
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