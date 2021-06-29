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Названо 5 простих звичок, які продовжують життя

29 червня 2021, 22:54
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Середня тривалість життя тих, хто дотримувався всіх цих принципів була 87 років у чоловіків і 93 у жінок.

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Звички, які продовжують життя / pixabay

З найдавніших часів кращі уми людства прагнули знайти еліксир молодості. Продовжують ці дослідження і сучасні вчені. Завдяки розвитку сучасної науки, середня тривалість життя істотно збільшилася.

Як стверджують американські вчені, прожити до 100 років цілком реально, головне виробити правильні звички, які впливають на тривалість життя.

На їхню думку, ті хто дотримуються цих принципів в середньому продовжать своє життя на 12-14 років і будуть здоровішими в старості.

Вчені з Гарварду проаналізували, які аспекти здорового способу життя найбільш впливають на передбачувану тривалість життя людини і виділили п'ять найважливіших:

  • здорове харчування;
  • регулярна помірна фізична активність;
  • відмова від куріння;
  • контроль своєї ваги;
  • помірність у вживанні алкоголю.

У журналі Circulation вчені опублікували результати аналізу двох тривалих досліджень "Дослідження стану здоров'я медсестер" (nurses ' Health Study) і "подальше дослідження фахівців в галузі охорони здоров'я" (Health Professionals Follow-up Study).

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У них взяли участь 123 219 медичних працівників, які регулярно проходили медогляди протягом 30 років.

42 167 за цей час померли. Вчені вивчили зв'язок між їх звичками і тривалістю життя.

Чоловіки довгожителі в середньому випивали не більше 30 г етилового спирту в день, жінки - 15 г.

Дотримувалися здорового харчування, не курили і близько 30 хвилин в день приділяли фізичної активності.

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Також у всіх довгожителів індекс маси тіла не виходить за межі норми.

Середня тривалість життя тих, хто дотримувався всіх цих принципів була 87 років у чоловіків і 93 у жінок.

Ще однією важливою складовою довголіття вчені і психологи одноголосно вважають задоволеність життям: тобто вміння радіти тому, що у вас є і не переживати через дрібниці.

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здоров'я
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