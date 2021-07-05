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Названо 5 шкідливих звичок, які роблять нас старішими

5 липня 2021, 18:15

Як кажуть експерти, багато сонячного світла сушить шкіру, що, в свою чергу, призводить до зморшок і коричневих плям.

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Як зробити сон здоровішим / pixabay

Стаючи старше, люди починають замислюватися над тим, як зберегти молодість і завжди виглядати чудово. Багато хто вважає, що в цьому можуть допомогти косметичні засоби або навіть пластичні операції.

Експерти назвали шкідливі звички, які роблять нас старше.

Харчування. Напівфабрикати, фастфуд, мало рідини і, взагалі, потворне харчування не може допомогти нам залишатися молодими. Неправильне харчування відбивається на нашому зовнішньому вигляді, роблячи шкіру млявою і тьмяною. Якщо проявляються зміна в зовнішності, то слід переглянути свій раціон харчування.

Алкоголь. Часте вживання спиртних напоїв забирає нашу молодість. З організму вимиваються всі корисні речовини, страждає печінка і тіло сильно зневоднюється. Краще мінімізувати вживання спиртного, кажуть експерти.

Сонце - це вітамін D, але в помірних кількостях. Багато сонячного світла сушить шкіру, що, в свою чергу, призводить до зморшок і коричневих плям. Тому варто в будь-який сезон користуватися кремами з SPF захистом не менше 20.

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Сну. Здоровий сон - запорука молодості, здоров'я і краси. Під час постійного недосипу, виробляється гормон стресу кортизол, який руйнує білок в нашому тілі, що призводить до погіршення еластичності шкіри і взагалі здоров'я. Потрібно намагатися врегулювати режим сну, і лягати спати вчасно.

Стрес. Як говорилося вище, під час постійного емоційного напруження виробляється кортизол, який шкодить організму. Якщо відчувається напруженість, і зовнішній вигляд цьому підтвердження, то варто задуматися про відпочинок.

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здоров'я
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