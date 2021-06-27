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Названо 7 щоденних звичок, які прискорюють ваше старіння

27 червня 2021, 21:26
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Найефективніші способи уповільнити старіння це вести здоровий спосіб життя.

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Погані звички для нашого здоров'я / pixabay

Найбільший страх кожної людини - це старість, тому люди всіляко намагаються відтягнути цей процес.

Насправді, все дуже просто звички, залежності, спосіб життя формують здоров'я людини і впливають на якість життя.

Найефективніші способи уповільнити старіння це вести здоровий спосіб життя, займатися спортом і бути оптимістом.

Не практикуєте медитацію. Сучасна людина постійно знаходиться в умовах стресу, а впоратися з ним допоможуть йога і медитація. Ці духовні практики знижують гормон стресу в організмі, відновлюють сили, підвищують настрій і покращують якість життя, відзначають фахівці. Це те, що не забере у вас багато часу, але принесе масу користі для вашого здоров'я.

Ви не розвиваєтеся. Людина живе і довше залишається молодою, поки вона розвивається, прагне до нових знань і умінь. Людина, яка щодня вчиться чомусь новому краще думає і аналізує інформацію і все, що відбувається навколо. Як тільки ви перестаєте відкривати для себе щось нове і прагнути до пізнання, ви починаєте посереднє життя, яке неминуче веде до старіння.

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Неправильно харчуєтеся. Правильне і здорове харчування теж може бути смачним, це всього лише справа звички. Але така звичка позбавить вас від маси проблем зі здоров'ям і дозволить довше залишатися молодим і бадьорим. Надмірне споживання жирної і солодкої їжі призводить до проблем з вагою, захворювань серцево-судинної і травної систем. Крім того, їжа повинна приносити задоволення, на бігу їсти просто неприпустимо, так як погано пережована їжа створює колосальне навантаження на шлунково-кишковий тракт.

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Ви курите. Однією з найпоширеніших причин раку легенів є куріння. Це звичка, до якої легко пристраститися і так само складно розлучитися, але вона завдає непоправної шкоди вашому організму і на порядок зменшує кількість вашого життя. Нікотин абсолютно ніяк не допомагає вам в житті, але помітно позначається на здоров'ї і це не тільки ризик захворіти на рак легенів, куріння загрожує і іншими небезпечними захворюваннями, від гіпертонії до цукрового діабету. Позбавтеся від цієї звички і ви проживете довге і здорове життя.

Не займаєтеся спортом. Сидячий спосіб життя зовсім не нешкідливий, як здається на перший погляд. Відсутність фізичних вправ і активності сприяє скупченню в організмі жирів і цукрів, це уповільнює метаболізм, внаслідок чого ви набираєте вагу, підвищується тиск і виникає маса інших проблем зі здоров'ям.

Підвищений тиск - симптом, який не можна ігнорувати, найчастіше це ознака стресу, а стрес виникає на тлі високого тиску, виходить замкнуте коло. Проблеми з тиском порушують кровотік, це означає, що в організм не надходить достатня кількість кисню і поживних речовин, в першу чергу, страждає головний мозок і серце.

У вас проблеми з метаболізмом. З віком метаболізм сповільнюється і контролювати вагу стає складніше, а це означає, що чим старше ви стаєте, тим ретельніше повинні стежити за харчуванням. Головна ознака уповільненого метаболізму - різкий набір ваги, так організм реагує на стрес і накопичує жири. Правильне харчування і тренування не тільки допоможуть вам зберегти молодість і здоров'я, але і відмінно виглядати.

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