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Названо 7 помилок в харчуванні, які прискорюють старіння

19 серпня 2021, 23:58

Згідно з дослідженнями, після 30 років людина починає втрачати до 5% м'язів протягом 10 років.

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Продукти, які прискорюють старіння / pixabay

Кожен з нас хоче бути здоровим, при цьому ми не завжди звертаємо увагу на свій раціон харчування. Дієтологи розповідають про найбільш поширені помилки в харчуванні, які можуть прискорити процес старіння.

Як відзначає американський Центр з контролю і профілактики захворювань, надлишок натрію в організмі може викликати гіпертонію і збільшити ризик захворювань серця. У день рекомендується 2300 міліграмів натрію. Наприклад, банани, солодка картопля і шпинат можуть нейтралізувати натрій.

Відмова від усіх жирів. Краще обмежити насичені жири, які підвищують рівень поганого холестерину, але повністю виключати жири не рекомендується. За даними Клівлендської клініки, дотримання дієти, багатої омега-3, може знизити ймовірність розвитку когнітивних проблем, деяких типів раку і захворювань очей. Кращі джерела цих жирів включають в себе лосось, волоські горіхи, лляне насіння і сардини.

Надлишок цукру. Прихований цукор міститься в багатьох продуктах-від печива до кетчупу. Занадто багато цукру в раціоні підвищує тиск, збільшує ризик діабету, серцевого нападу і розвитку жирової хвороби печінки. Це впливає не тільки внутрішньо але і зовні на наш організм.

Згідно з дослідженнями, після 30 років людина починає втрачати до 5% м'язів протягом 10 років. Це може призвести до більшої слабкості та меншої рухливості. Більш того, іноді з віком здатність тіла розщеплювати і синтезувати білок знижується, а це означає, що може знадобитися ще більше білка для потреб організму.

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Нормальний рівень клітковини в організмі допомагає шлунково-кишковому тракту добре функціонувати, підтримуючи здорові бактерії і запобігаючи накопиченню токсинів, які можуть привести до раку. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, клітковина також необхідна для здоров'я серця.

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Нагадаємо, раніше експерти заявляли, що список травм і пошкоджень організму, які трапляються у людей, які зловживають роботою з гаджетами, постійно зростає.

Вчені встановили - що люди, які курять сигарети з нікотином, в більшості випадків заражаються коронавірусом Сovid-19 швидше, а хвороба протікає у них з набагато більш серйозними ускладненнями (ніж у тих, хто не курить зовсім).

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правильне харчування старіння
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