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Названо щоденні звички, які послаблюють організм і впливають на імунітет

16 серпня 2021, 21:57
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На які повсякденні звички варто звернути увагу, щоб не шкодити імунітету.

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Чому слабкий імунітет / pixabay

Імунітет людини повинен захищати організм від всіх чужорідних речовин ззовні, в тому числі від вірусів і бактерій. Якщо імунітет слабкий, це призводить до частих хвороб.

За словами медиків, на імунну систему впливає безліч факторів, проте послабити її можуть і деякі дії людини.

Так, фахівці розповіли, на які повсякденні звички варто звернути увагу, щоб не шкодити імунітету.

Надмірне вживання алкоголю послаблює імунну систему, що підтвердили багато вчених. Згідно дослідження, опублікованому на сайті Національного центру біотехнологічної інформації, алкоголь не тільки погіршує здатність організму захищатися від інфекції, але і призводить до системного запалення, пошкодження органів, а також перешкоджає відновленню після пошкодження тканин.

Недолік сну може дуже плачевно вплинути на імунну систему. Дослідження показують, що люди, які не висипаються, з більшою ймовірністю хворіють після контакту з вірусом. Нестача сну також може вплинути на швидкість одужання. Тривале недосипання також збільшує ризик ожиріння, діабету і серцево-судинних захворювань.

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Вітамін D відіграє важливу роль у здоров'ї людини, в тому числі впливає і на імунну систему. Дослідники стверджують, що дефіцит цього елемента може призвести до розвитку аутоімунних захворювань, а також до підвищення сприйнятливості до інфекцій.

Хронічний стрес змушує організм виробляти більше гормону стресу-кортизолу, який негативно впливає на імунітет. За даними Американського онкологічного товариства, люди, які відчувають хронічний стрес, більш схильні до застуди та вірусних інфекцій. Надлишок кортизолу також змушує організм відкладати жир, що призводить до збільшення ваги.

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Нагадаємо, раніше експерти заявляли, що список травм і пошкоджень організму, які трапляються у людей, які зловживають роботою з гаджетами, постійно зростає.

Вчені встановили - люди, які курять сигарети з нікотином, в більшості випадків заражаються коронавірусом Сovid-19 швидше, а хвороба протікає у них з набагато більш серйозними ускладненнями (ніж у тих, хто не курить зовсім).

здоров'я імунітет
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