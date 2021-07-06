Названо щоденні звички, які призводять до смертельного захворювання

Гарячі напої збільшують розвиток раку / pixabay

З кожним роком кількість людей, хворих на рак збільшується і пов'язано це не тільки зі спадковістю, а частіше саме зі способом життя і звичками.

Як відзначають американські вчені, грунтуючись на статистиці, вони виявили зв'язок між певними звичками і частотою розвитку онкологічних захворювань.

Виявляється, самі банальні звички можуть стати причиною небезпечної недуги, а не тільки куріння і зловживання спиртним, як вважалося раніше.

Гаряча їжа та напої несуть потенційну загрозу здоров'ю людини. Так, люди, які звикли пити занадто гарячий чай або каву і їсти гарячу їжу, ризикують захворіти на рак стравоходу або слизової рота. Медики наполягають на тому, що температура споживаної їжі і рідини повинна бути не більше 60 градусів.

Кава. Вчені з Американської асоціації дослідників раку прийшли до висновку, що кожна чашка кави підвищує ризик розвитку онкологічного захворювання і чим більше кави ви п'єте, тим більша ймовірність розвитку хвороби. Причина в тому, що під час прожарювання кави утворюється канцероген, який не виводиться, а накопичується в організмі і стає причиною розвитку онкології. Якщо ви затятий кавоман, то перейдіть на каву середнього ступеня обсмаження, щоб знизити ризики.

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Вживання м'яса. У людини, яка кожен день їсть червоне м'ясо, ризик смерті, в тому числі і від онкології збільшується на 43%. Особливо небезпечно перероблене м'ясо, різні напівфабрикати, в яких міститься нітрат натрію, саме він збільшує розвиток раку шлунково-кишкового тракту більше ніж в чотири рази.

Відсутність сну. Недотримання режиму і робота ночами веде до збою в гормональному фоні, зокрема, до недостатнього вироблення мелатоніну — гормону сну, який має колосальне значення для організму. Онкологи пов'язують недолік мелатоніну з розвитком онкологічних захворювань, зокрема з раком грудей.

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