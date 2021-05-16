Названо консерви, які не можна просто відкрити та з'їсти

Консервовані продукти, що пройшли термообробку, можуть нашкодити людині / УНІАН

Консерви, які пройшли термічну обробку, – риба, м'ясо, овочі, крупи, не варто їсти відразу після того, як вони були відкриті.

Після термічної обробки виділяється речовина фуран, яка шкодить організму людини, повідомляє vazhnoznat.com з посиланням на експертів.

За словами фахівців, такі консерви можна їсти через 15-20 хвилин після того, як їх відкрили. За такий проміжок часу пари фурану вивітрюються.

Вже відкриті консервовані продукти не варто зберігати у тій же посудині, в якій вони знаходилися. Якщо хочете, щоб продукти зберігалися довше, перекладіть їх у скляні банки чи у порцеляновий посуд.

Відразу після відкриття банки можна їсти консерви, які не проходили термічну обробку, зокрема, кукурудзу, горошок та засолену ікру.

читайте такожМ'ясо і консерви небезпечні для життя: до якого стану може привестиРаніше повідомлялося, що консервована риба є корисним продуктом. Найбільшу користь можна отримати, якщо їсти консервовану рибу жирних сортів, оскільки у ній є багато кальцію, фосфору, магнію та калію. Корисну консервовану рибу варто їсти разом з кістками.

Довідка. Фураном називають органічну речовину, яка є безбарвною рідиною, що має характерний запах, пише Вікіпедія. За відомостями енциклопедії, запах фурану нагадує хлороформ.