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Названо наслідки коронавірусу для репродуктивної здатності чоловіків

15 серпня 2021, 06:06

Коронавірусна інфекція може загрожувати імпотенцією, адже цей вірус вражає майже всі тканини організму.

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Коронавірус згубно впливає на чоловіче здоров'я / Pixabay

Коронавірус - небезпечна інфекція, яка вражає не тільки легені, а й всі інші органи і системи людського організму. Буквально щодня експерти роблять нові жахливі відкриття, які піднімають завісу на приховані загрози чуми 21 століття.

Вчені з Національного медичного дослідницького центру акушерства, гінекології та перинатології імені академіка В.І. Кулакова МОЗ РФ з'ясували, що якість сперми у чоловіків, які перехворіли коронавірусної інфекцією, істотно знизилося, пише "РИА Новости".

Дослідники проаналізували репродуктивну здатність пів сотні чоловіків у віці від 22 до 50 років. Зокрема, вони вивчили спермограми, аналізи крові, гормональний профіль і генетичний склад сперматозоїдів.

"Якість сперми після COVID-19 статистично значимо погіршується", - заявили експерти.

Крім того, вони відзначили, що найбільше після коронавірусу постраждали гени, які беруть участь в процесах енергоутворення в мітохондріях.

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А це означає, що здатність до продовження свого роду у чоловіків, які перенесли COVID-19, істотно ускладнюється і може бути неможливою.

Дивіться відео: Коронавірус в Україні: за добу нарахували 1263 нових випадків захворювання

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що у людей, які перенесли коронавірус, спостерігається когнітивний дефіцит. Причому, це наслідок інфекції не проходить навіть після одужання і фіксується в масовій кількості. Рівень інтелекту не відновлюється навіть через рік після одужання.

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