Названо звички, які можуть позбавити вас зору

Як можна зіпсувати зір / pixabay

Повсякденні звичкі мають сильний вплив на весь організм людини. Але найважливіше є те, чим ми щодня вбиваємо свій зір.

Деякі звички можуть не просто його знизити, а навіть привести до сліпоти, розповіли медики, пише EatThis.

Занадто багато сонця. Ми знаємо про важливість сонцезахисного крему, але забуваємо про шкідливий вплив ультрафіолетових променів на очі. Потрібно носити капелюхи з широкими полями, контактні лінзи із захистом від ультрафіолету і щільно прилеглі сонцезахисні окуляри із захистом від ультрафіолету.

Неправильна дієта. Рафіновані і оброблені харчові продукти можуть провокувати запальні процеси в організмі, і це позначається також на стані зору і очей. Хронічні запальні процеси можуть пошкодити очі і знизити зір. Потрібно вживати нежирні білки, корисні жири і наситити свій раціон фруктами і овочами по максимуму.

Порушення правила 20-20-20. При постійній роботі за комп'ютером або частим використанням екранів планшетів або смартфонів, потрібно використовувати правило "20-20-20". Кожні 20 хвилин потрібно відводити очі від екрану, направляти погляд на 20 метрів вперед і тримати фокус 20 секунд. І не забувати моргати. Це важливо для стану очей. Як стверджують медики, часте моргання і перенесення фокусування при використанні екранів допомагає очистити очі і змастити їх поверхню.

Використання косметики. Постійне використання косметики, особливо тієї, у якій закінчився термін придатності – дуже шкідливо для очей. Це може провокувати зростання бактерій та інфекцій. Візьміть в звичку міняти засоби для макіяжу кожні три місяці, на ніч знімати косметику - завжди, і ніколи не ділитися своєю косметикою з іншими.

Напруга і стреси. Постійна напруга і хронічні стреси завдають шкоди всьому організму, а для очей це може обернутися катастрофою. При стресі відбувається викид гормону кортизолу, який негативно впливає на роботу нервової системи. А вона, в свою чергу, б'є по багатьом важливим органам. Кортизол може вироблятися навіть після того, як стрес пройшов, і цей процес виснажує в організмі запас поживних засобів. Додайте в раціон вітаміни, які дію на нервову систему – С, Е, В, цинк, омега-3.

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Постійний недосип. Хронічний недосип призводить не тільки до старіння організму і шкіри, але і погіршує зір. Брак сну викликає темні кола, посмикування очей, порушення чіткості зору, кров'яним цяткам на очах, сухості, свербіння і чутливості до світла. Доросла людина повинна спати від 7 до 9 годин на добу. Це не тільки допоможе зберегти зір, але і знизить ризик інших серйозних захворювань.

Ви не лікуєте короткозорість. Вважається, що короткозорість – це віковий наслідок. Однак, якщо не лікувати, то воно може викликати незворотне погіршення зору і навіть сліпоту. Потрібно частіше бувати на свіжому повітрі, відвідувати лікарів і стежити за станом своїх очей.

Надмірне використання екранів. Вдень ви працюєте за комп'ютером, ввечері читаєте новини в смартфоні, вранці переглядаєте щось на планшеті. Таким чином ваші очі знаходяться постійно в напрузі. Фокусування на екрані призводить до короткозорості, і з часом ви гірше почнете бачити далекі предмети.

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