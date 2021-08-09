Названо звички від яких потрібно відмовитися, щоб прожити довше

Шкідливі звички / pixabay

Наше здоров'я і турбота про нього має бути пріоритетом кожної людини. За довгий час експерти змогли сформувати основну тенденцію здорового способу життя і назвати ключові шкідливі звички, які заважають вам бути здоровішими і щасливішими.

Як кажуть експерти, відмова від шкідливих звичок, фізична активність і раціональне харчування – ось універсальні рецепти для довгого і здорового життя.

Харчування. Це основна звичка, яка посилює ваше здоров'я. Як кажуть медики, варто включити в раціон продукти багаті клітковиною, вони продовжують життя.

Куріння. Після відмови від куріння артеріальний тиск швидко нормалізується, а ризик захворіти на рак знижується з кожним роком. Крім того, ви відразу помітно помолодшаєте. Більш того, кидаючи курити, ви допомагаєте не тільки собі, але і своїм близьким.

Емоційне роздратування. Гнів і злість кожен день може служити емоційною розрядкою. За словами експертів, негативні емоції призводять до підвищення рівня кортизолу – гормону стресу. А він негативно впливає на серце, обмін речовин, імунітет. До того ж, багато досліджень поддтверждают, що кортизол безпосередньо пов'язаний з передчасною смертю.

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Поганий сон. Щоб засипати швидко і не прокидатися ночами, можна вжити простих заходів – відсутність світла та інших подразників в спальні, комфортна температура повітря.

Які звички допоможуть стати здоровішими:

Фізична активність

Здорове і збалансоване харчування

Міцний сон

Регулярне обстеження організму

Хороші емоції і відпочинок

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