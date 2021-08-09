Названо звички від яких потрібно відмовитися, щоб прожити довше

Експерти назвали універсальні рецепти для довгого і здорового життя.
Наше здоров'я і турбота про нього має бути пріоритетом кожної людини. За довгий час експерти змогли сформувати основну тенденцію здорового способу життя і назвати ключові шкідливі звички, які заважають вам бути здоровішими і щасливішими.
Як кажуть експерти, відмова від шкідливих звичок, фізична активність і раціональне харчування – ось універсальні рецепти для довгого і здорового життя.
Харчування. Це основна звичка, яка посилює ваше здоров'я. Як кажуть медики, варто включити в раціон продукти багаті клітковиною, вони продовжують життя.
Куріння. Після відмови від куріння артеріальний тиск швидко нормалізується, а ризик захворіти на рак знижується з кожним роком. Крім того, ви відразу помітно помолодшаєте. Більш того, кидаючи курити, ви допомагаєте не тільки собі, але і своїм близьким.
Емоційне роздратування. Гнів і злість кожен день може служити емоційною розрядкою. За словами експертів, негативні емоції призводять до підвищення рівня кортизолу – гормону стресу. А він негативно впливає на серце, обмін речовин, імунітет. До того ж, багато досліджень поддтверждают, що кортизол безпосередньо пов'язаний з передчасною смертю.
Поганий сон. Щоб засипати швидко і не прокидатися ночами, можна вжити простих заходів – відсутність світла та інших подразників в спальні, комфортна температура повітря.
Які звички допоможуть стати здоровішими:
- Фізична активність
- Здорове і збалансоване харчування
- Міцний сон
- Регулярне обстеження організму
- Хороші емоції і відпочинок
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